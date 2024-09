Cambiano viabilità Via di Corniola e via del Terrafino per un evento

Con ordinanza 531 del 23 settembre 2024 (https://shorturl.at/4O1P1), dalle 19 del giorno 28 settembre 2024 alle 01.30 del giorno 29 settembre 2024, per lo svolgimento dell’iniziativa denominata “Social Night – Dama Beer Fest 2024“, in alcuni tratti di via di Corniola e di via del Terrafino saranno adottati dei provvedimenti temporanei alla viabilità.

VIA DI CORNIOLA - Tratto compreso tra l‘intersezione con via del Terrafino e via delle Poggiole, istituzione del divieto di transito e al lato destro del tratto compreso tra l‘intersezione con via del Terrafino e via delle Poggiole e nel tratto compreso tra il civico 29 e il civico 87, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

VIA DEL TERRAFINO – Nel tratto compreso tra le intersezioni con via di Corniola e via di Carraia sarà disposto il senso unico di marcia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa