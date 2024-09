Nuova Cupra Formentor e Nuova Cupra Leon, evento esclusivo di Garage Tuscania Auto per il lancio di due auto speciali

Si è svolta giovedì sera a Empoli, presso i locali di CUPRA Garage Tuscania Auto, la presentazione esclusiva di Nuova CUPRA Formentor e Nuova CUPRA Leon: la seconda generazione dei modelli più dirompenti del brand.

Tuscania Auto, CUPRA Garage dal 2018 e Concessionaria Auto dal 1993, ha riservato ad un numero ristretto di propri clienti VIP e pubblico registrato all’evento, una CUPRA Night all’insegna di Dinamismo, Design e Perfomance.

Entrando, il pubblico ha potuto assistere ad una preziosa mostra dell’artista ed architetto Giuseppe Guanci, creatore della collezione TESSOFORME, di cui sono protagoniste splendide statue di figure umane realizzate intrecciando a mano fili di rame. Rame, in latino CUPRUM, che ci riporta al tema della serata.

Le Special Guests della serata, Nuova CUPRA Leon e Nuova CUPRA Formentor, si autodefiniscono in due sostantivi: puro magnetismo, pura ossessione.

La presentazione ha permesso di cogliere gli aspetti innovativi del Design, tra cui lo Shark Nose, piuttosto che il faro LED Matrix a firma triangolare ed il logo CUPRA illuminato nel posteriore con firma luminosa: il filo rosso che ci unisce (recita lo Spot di Nuova Leon).

Salendo a bordo ci siamo immersi nella CUPRA Experience grazie a un sistema audio HI-FI SENNAISER con 12 altoparlanti, al nuovo Infotainment touch da 12,9” (enorme!) e la nuova Human Machine Interface.

Tornando al look esterno: che muscoli, che nervature, una atleticità meccanica che si traduce in prestazioni emozionanti.

Grazie al nuovo motore 1.5 Plug-In Hybrid 272 cv DSG con autonomia in elettrico fino a 120 km e grazie ai nuovi motori 2.0 TSI con 300 cv per NUOVA CUPRA Leon e 333 cv per nuova CUPRA Formentor, i due nuovi modelli di CUPRA sono Pura Adrenalina.

Ad accrescere l’Hype della serata, la potente musica proveniente dalle casse del DJ Set Live (Donato Bartoli) mentre la CUPRA Tribe (oltre 150 persone presenti) gustava l’Open Bar ed i fantastici Cocktail serviti dal “Barman Flare” Leonardo Navarra (direttamente dalla Scuola del pluricampione mondiale Bruno Vanzan).

Nel corso dell’evento si sono susseguiti spettacoli dal vivo ed interventi a cura del personale del CUPRA Garage e di prestigiosi performer. Andrea Marascio, Sales Director di Tuscania Auto, “Questa serata è l’occasione di riunire la nostra Tribe; CUPRA è un marchio contemporaneo che sfida lo status quo e crea auto dal design unico, capaci di emozionare. Un brand rivolto al futuro e alle nuove generazioni. Sfidare le convenzioni è la nostra ossessione, per dare impulso alle nuove generazioni e ispirarle a sentirsi “ONE UF US”. Perché voi siete pensatori e spiriti liberi, che cercano qualcosa di unico e speciale. Tutti noi stasera abbiamo molte cose in comune: siamo sfidanti e siamo intelligentemente irriverenti; siamo la CUPRA Tribe”

Dopo l’intervento di saluto e ringraziamento del Titolare, Massimiliano Mechetti, un susseguirsi di performance live cui Tuscania Auto ci ha da tempo abituati: 3 scuole di ballo hanno alternato le proprie Crew sulla pista, in una sfida che ha visto coinvolti i performer di: ASD Dream Studio (Santa Croce sull’Arno), Fun Danza (Firenze)e Black Soul Dancer Crew (Firenze). Infine, le crew hanno trasportato all’interno del CUPRA Garage un graffito realizzato appositamente per la Tribe, dal Writer e ballerino di Break Dance BBOY Forno.

Con un seguito così importante di pubblico, non poteva mancare chi dei followers e dei social ha fatto il proprio mestiere: Marta Giunti, Creator ed Influencer empolese che collabora con CUPRA e con Tuscania Auto, ha partecipato alla serata postando contenuti sul proprio profilo.

“La serata è giunta al suo termine,” - dice il Marketing Manager Daniele Paganelli- “ma la Tribe è invitata a tornare già da domani per provare su strada i nuovi modelli, in un emozionante Test Drive personalizzato assieme ai nostri CUPRA Master.”

E voi, siete pronti a scoprire la vostra nuova ossessione? C’è solo un modo per scoprirlo: visitare il CUPRA Garage Tuscania Auto.

Ulteriori info su instagram/piemmetuscaniaauto_cupra/

o su cupra.tuscaniaauto.it