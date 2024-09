Saccardi all’Expo 2024 Divinazione a Siracusa: “Una valida occasione di confronto”

“Una valida occasione per discutere e confrontarsi su tematiche fondamentali dell’agricoltura e della pesca con le Regioni, con il Ministero e con l’Europa”.

Da Siracusa commenta così la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, la presenza della Regione Toscana a “Divinazione Expo 2024” l’esposizione delle eccellenze dell’agricoltura e della pesca organizzata in occasione del G7 Agricoltura e che, su iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, vede la partecipazione delle regioni italiane.

“Come Toscana, regione leader per quanto riguarda l’agricoltura biologica e il benessere animale – prosegue Saccardi - vogliamo affrontare insieme agli altri le tematiche più rilevanti sul tavolo, a cominciare da quella del cambiamento climatico e dei fenomeni ad esso collegati, per proseguire con la sicurezza, l’innovazione, con la necessità di lavorare ulteriormente sulla qualità dei nostri prodotti, così come sulla remunerabilità della agricoltura. Affrontiamo poi la tutela della zootecnia e della nostra pesca sempre mantenendo saldi due riferimenti imprescindibili: la sostenibilità e il rispetto della tutela ambientale”.

Fonte: Regione Toscana