Giani annuncia di aver firmato per il 'Referendum cittadinanza'

“Ho firmato il ‘Referendum cittadinanza’, un passo importante per modernizzare le regole per ottenere la cittadinanza italiana e rendere più equo l'accesso ai diritti per chi vive, lavora e contribuisce alla nostra società”, a dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che annuncia la sua scelta e spiega: “Ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza nel territorio della Repubblica italiana necessario per ottenere la cittadinanza non è solo un atto di giustizia, ma anche un modo per allinearci a molti altri Paesi europei. Sono convinto – aggiunge - che questo cambiamento possa dare speranza a milioni di persone, che già fanno parte integrante del tessuto sociale ed economico del nostro Paese”.

Fonte: Regione Toscana