Orentano in festa per Lussiena, la nuova centenaria di Castelfranco

Lussiena Buoncristiani ha compiuto 100 anni. Amici e familiari hanno voluto celebrare il secolo di età con una grande festa alla pizzeria di Vito di Orentano. Una festa importante però per tutto il paese, dove nel lontano 1924 è nata a corte Cammillino. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini e l'assessore al sociale Filomena De Donato, per portare i propri personali auguri e quelli dell'amministrazione comunale.

Lussiena Buoncristiani, durante i suoi 100 anni ha vissuto in buona parte tra l'Italia e la Svizzera. Figlia di pasticceri trascorse la giovinezza tra Orentano e Roma, dove lavorava nella pasticceria del padre. Dopo la guerra sposò suo marito Angelo Del Grande, orentanese nato a San Francisco. Poco dopo si trasferisce a Ginevra, dove si confronta con i problemi dell'epoca dell'emigrazione italiana in Svizzera. Si divide fra molti lavori per assicurare un futuro alla figlia, Mirella, dove lavora fino al 1989 quando nasce la seconda nipotina. Una vita in cui ha conosciuto quasi tutto il '900 con le sue grandi contraddizioni, sperimentando le difficoltà della gioventù negli anni '20, la fame della guerra e poi i problemi di dover emigrare in cerca di lavoro, ma non ha mai perso il suo legame identitario con la terra di origine, Orentano trasmettendo questi valori alla sua figlia e ai suoi nipoti.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto