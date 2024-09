Pizzerie d'Italia, 54 insegne toscane nella guida del Gambero Rosso: a Pontedera il premio "Pizzaiolo Emergente"

Debutta oggi la guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso: 96 Tre Spicchi, 16 Tre Rotelle e tante novità con ben 116 nuovi ingressi su oltre 750 insegne censite, che spaziano tra pizze tonde, tradizionali, a degustazione, al trancio disegnando la geografia della pizza in Italia, nessuna regione esclusa. Tra queste, la Toscana fa il pieno con 54 insegne, 12 Tre Spicchi, 1 Tre Rotelle, 2 Premi Speciali e 6 nuovi ingressi.

Ben 12 le eccellenze che hanno raggiunto il punteggio pieno. Ecco i Tre Spicchi, suddivisi per provincia:

Firenze

La Divina Pizza che conquista anche l’ambita stella per aver raggiunto il punteggio pieno per il 10° anno consecutivo

Giotto

La Pizza by Romualdo Rizzuti

Giovanni Santarpia

Il Vecchio e il Mare

Lo Spela a Greve in Chianti che conquista anche l’ambita stella per aver raggiunto l’eccellenza per il 10° anno consecutivo

Lucca

Apogeo Giovannini a Pietrasanta che conquista anche l’ambita stella per aver raggiunto il punteggio pieno per il 10° anno consecutivo

Battil'oro Fuochi + Lieviti + Spiriti a Seravezza

Siena

Chicco a Colle di Val d'Elsa (SI)

La Pergola a Radicondoli (SI)

Arezzo

'O Scugnizzo

Livorno

Bottega Dani a Cecina

Ad aggiudicarsi il Tre Rotelle, e anche l’ambita stella per aver conseguito l’eccellenza per il 10° anno consecutivo, Menchetti ad Arezzo.

I Premi Speciali

Fa i suo ingresso trionfale nella nuova edizione della guida il premio speciale Pizzaiolo Emergente, con San Pellegrino e Acqua Panna, Grano Vivo a Pontedera (PI) e il suo giovane fondatore Lorenzo Prestia.

Elementi Cocktail&Pizza a Barberino di Mugello (FI) si aggiudica il premio speciale Miglior Proposta di Bere Miscelato, con Bibite Sanpellegrino.

Le altre 6 new entry:

Fratelli d’Impasto a Castiglion Fiorentino (AR)

Atipiko a Cecina (LI)

Mano d’Opera a Firenze

Piccolo Cesare a Firenze

La Casina a Massa

Pizzeria Aria a Pisa