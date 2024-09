Tragedia nel Pistoiese, giovane motociclista perde la vita in un incidente

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi sulle strade delle colline pistoiesi, dove un giovane motociclista di 22 anni ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 64 Porrettana. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il 22enne, per cause in corso di accertamento, abbia perso il controllo della moto all'altezza di una curva, andando a finire contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e l'elisoccorso, che ha trasportato il giovane gravemente ferito in ospedale. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica.