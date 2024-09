Guardia di Finanza e Croce Rossa Pistoia presentano 'Solidarietà in movimento' per l'acquisto di una nuova ambulanza

Nella mattinata odierna, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Pistoia, Colonnello Stefano Lampone, ed il Presidente del Comitato di Pistoia della Croce Rossa Italiana, Dott.ssa Simonetta Filoni, nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la caserma “Fin. M.B.V.M. Mazzino Mori” sede delle Fiamme Gialle pistoiesi, hanno presentato l’iniziativa “Solidarietà in movimento”, che si pone il duplice obiettivo di condividere pubblicamente i valori fondanti delle due storiche istituzioni e di fornire un concreto contributo solidale alla comunità locale, attraverso una raccolta di fondi finalizzata a dotare la Croce Rossa di Pistoia di una nuova autoambulanza.

La Guardia di Finanza di Pistoia, da sempre particolarmente sensibile alle iniziative di solidarietà, non solo in caso di emergenze e di calamità naturali, ha colto con piacere l’opportunità di avviare questo percorso comune di valorizzazione delle importanti ricorrenze del 250° Anniversario di Fondazione Corpo ed i 160 anni della Croce Rossa Italiana, che si è tradotto nell’organizzazione di “Solidarietà in movimento”, manifestazione strutturata su due eventi collegati, rivolti alla cittadinanza, che si svolgeranno, a Pistoia, nel prossimo mese di ottobre.

Nel pomeriggio di sabato 05 ottobre 2024, in piazza Duomo, si terrà la “giornata del soccorso”, che vedrà l’allestimento di stand tematici della Guardia di Finanza, della C.R.I., della Polizia Municipale di Pistoia e dell’Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, nonché dimostrazioni di abilità delle unità cinofile e l’esibizione della Filarmonica “Borgognoni” di Pistoia.

Nella suggestiva cornice del centro storico cittadino, si avrà così l’occasione di assistere a queste dimostrazioni e di visitare gli spazi espositivi dei principali “Attori del soccorso”. In quello della Guardia di Finanza sarà possibile osservare da vicino le autovetture, le attrezzature e gli strumenti quotidianamente utilizzati dai militari della Stazione di Soccorso Alpino (S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano e comprendere l’importante e variegato ruolo svolto dal Corpo, al servizio della collettività e, in particolare, degli abitanti ed utenti della montagna. La Croce Rossa sarà presente con uno stand del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e l’Unità Cinofila del Comitato di Piana Pistoiese.

Nella serata di mercoledì 16 ottobre 2024, nella prestigiosa ambientazione del Teatro Manzoni, una compagnia di bravissimi ed appassionati “Finanzieri Attori” del Comando Provinciale Prato, metterà in scena “Pensione O’ Marechiaro”, una commedia leggera e divertente dell’autore Valerio Di Piramo già da loro proposta, con notevole successo di pubblico e critica, all’inizio dell’anno, presso il Teatro Politeama pratese. Il ricavato dello spettacolo di beneficenza sarà devoluto alla Croce Rossa di Pistoia, per sostenere il progetto di acquisto di una nuova autoambulanza.

I biglietti potranno essere acquistati rivolgendosi direttamente al Comitato di Pistoia della C.R.I. o nel corso dell’evento in Piazza Duomo del 05 ottobre, ma i canali per le donazioni

sono già aperti, per cui anche coloro che non potranno presenziare allo spettacolo teatrale possono già fornire il loro contributo solidale.