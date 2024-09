Mazzeo rieletto nel Comitato europeo delle Regioni

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, saluta con soddisfazione sua rielezione nel Comitato europeo delle Regioni. L’Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane ha deliberato la designazione dell’incarico già assegnato a Mazzeo nel 2023 nella seduta che si è tenuta questa mattina, giovedì 26 settembre, a Roma.

“Sono molto contento di proseguire in questa esperienza”, ha dichiarato Mazzeo, che ringrazia i colleghi per la fiducia. “Proseguirò nel compito di portare le istanze della Toscana anche all'interno del Comitato, in un rapporto sempre più stretto con i parlamentari eletti nei nostri territori. In un’Europa sempre più interconnessa, dobbiamo lavorare per rendere la Toscana protagonista e permettere alla nostra Regione di cogliere tutte le opportunità offerte dalle risorse messe a disposizione dall’Unione europea. Dobbiamo guardare all’Europa come il luogo delle opportunità, come il sogno per realizzare il nostro futuro e come orizzonte per le nuove generazioni. Il mio impegno è per tutti, a partire dai territori più fragili”.

Il mandato va dal 2025 al 2030, nel prossimo gennaio, all’assemblea plenaria di Bruxelles, saranno decise le commissioni di cui il presidente Mazzeo farà parte

Fonte: Toscana Consiglio Regionale