Monitoraggio 5G, Meini (Lega): "Giunta Giani disconnessa"

“Non poteva che suscitare scalpore una decisione della Giunta che finanzia uno studio da oltre duecentomila euro per capire se il 5G possa avere effetti negativi sulla salute delle persone. Soprattutto perché non più tardi del febbraio scorso con già 1500 impianti 5G attivi e autorizzati sul territorio toscano, la stessa Giunta ha impegnato il Consiglio nella modifica della Legge 49-2011 che disciplina l’installazione degli impianti di radiocomunicazione, senza sfiorare minimamente il tema -afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.” “Apprendiamo, però, che l’Assessore Ciuoffo abbia alzato la mano e non pare più essere in linea(termine che, visto l’argomento, ci pare appropriato) con i suoi colleghi-precisa l’esponente leghista.” “Insomma, è proprio il caso di chiedersi se l'Assessore e il resto della Giunta siano connessi e dove siano stati fino ad oggi-conclude la rappresentante della Lega. "

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa