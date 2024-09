Sabato in Comune, sindaca e assessori di Montopoli in val d'Arno ricevono i cittadini

Si chiama “Sabato in Comune” ed è l'iniziativa in partenza sabato 28 settembre al Comune di Montopoli in Val d'Arno per creare opportunità di incontro e confronto tra i cittadini e le cittadine e la giunta e i consiglieri comunali. «Ogni sabato mattina – ha spiegato la sindaca Linda Vanni – la sala del consiglio sarà aperta a turno da me o da un assessore insieme ai consiglieri comunali per incontrare i cittadini e ascoltare le loro istanze. Un'iniziativa che avevamo presentato in campagna elettorale e che va nell'ottica di una maggiore partecipazione alla vita pubblica».

Ascoltare per comprendere le criticità, ma anche per accogliere nuove idee, insomma per coinvolgere su quelle che sono le scelte dell'amministrazione comunale. Si comincia sabato 28 settembre quando ad aprire le porte del Comune ci sarà l'assessore Andrea Marino con delega al decoro urbano, sport, risorse economiche e finanziarie, attività produttive ed educazione alla Pace. «Non c'è bisogno di prendere appuntamento – continua – ognuno può venire in Comune dalle 10 alle 12 e aspettare il proprio turno. A rotazione saranno presenti tutti gli assessori della giunta. Un'occasione che si aggiunge agli orari di appuntamento che ognuno di noi svolge durante la settimana».