Maxi sequestro di sigarette elettroniche a Viareggio

Oltre cinquanta milioni di sigarette elettroniche e prodotti accessori al fumo sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Viareggio. Si trovavano in un deposito fiscale non autorizzato. Due persone sono state denunciate.

Tutto il materiale era stoccato in un magazzino dov'erano depositati in modo illegale milioni di pezzi tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, pronti per essere immessi in commercio. I finanzieri avevano ricevuto numerose segnalazioni da parte di una persona.

Quest'ultima era sprovvista delle necessarie autorizzazioni. Da questo accertamento i finanzieri sono risaliti al magazzino intorno al quale ruotava l'attività in totale assenza di licenze e concessioni.