Elezioni Consorzio Bonifica Medio Valdarno 3, Dreoni: "Fiumi abbandonati e non curati per troppa burocrazia"

“Troppa burocrazia, fino ad oggi è stato impossibile pulire lungo il letto dei fiumi, serve un’autentica semplificazione delle procedure che non c’è mai stata”.

In vista delle elezioni del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Rudi Dreoni, allevatore zootecnico del Mugello e candidato alle elezioni per la lista "Puntualità Efficienza Passione", ribadisce quelle che sono le priorità per il territorio.

“Il reticolo minore è stato praticamente abbandonato, le manutenzioni avvengono per poche centinaia di metri – sottolinea Dreoni -, con il tempo vengono a mancare le griglie. Ci sono alcune azioni che vanno fatte senza perdere tempo: devono essere dragati i fiumi, cosa che da troppi anni non viene eseguita. Inoltre, subiamo l’abbassamento dei fiumi, i detriti arrivano facilmente a fondo valle”.

Il programma del comitato si concentra su tre aspetti fondamentali:

Puntualità: La gestione degli interventi sul reticolo idraulico e degli impegni con i consorziati sarà caratterizzata da una pianificazione rigorosa e il rispetto delle scadenze.

Efficienza: Il comitato promette un’ottimizzazione delle risorse, con una gestione trasparente e manageriale, rivolta alla patrimonializzazione.

Passione: Lo sviluppo sostenibile e la sicurezza del territorio sono al centro dell'attenzione, con l’adozione di tecnologie all'avanguardia, come l'uso di droni per il monitoraggio del territorio, e un impegno verso la formazione delle nuove generazioni.

Inoltre, il comitato propone un approccio innovativo e manageriale alla guida del Consorzio, puntando sull'ottimizzazione delle risorse e sull'integrazione di tecnologie avanzate. Tra queste, spicca l'uso dei droni per un monitoraggio più preciso e tempestivo del territorio. Altre priorità chiave includono la transizione energetica e l'educazione ambientale, con il coinvolgimento attivo delle scuole. Questi elementi sono considerati fondamentali per assicurare una gestione sostenibile e proiettata verso il futuro.

Fonte: Ufficio Stampa