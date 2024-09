L'attore Matthew Modine incontra il pubblico a Firenze: l'ultimo film in anteprima al cinema La Compagnia

È ospite d’onore in Toscana, in questi giorni, l’attore americano Matthew Modine: dopo essere stato ospite del Lucca Film Festival, lo scorso 25 settembre, incontrerà il pubblico fiorentino, domenica 29 settembre, alle ore 19.00, al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r), in occasione della presentazione in anteprima del suo ultimo film The Martini Shot, diretto da Stephen Wallis. L’evento è realizzato in collaborazione con New York Film Academy e Lucca Film festival.

Dopo aver debuttato nel 1983, nel film di John Sayles, Promesse, promesse, Matthew Modine, nello stesso anno, vince la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia come Miglior attore per il ruolo di Billy in Streamers, di Robert Altman. Di rilievo il suo ruolo ne Le ali della libertà, uno dei titoli più importanti di Alan Parker (1984) e la sua interpretazione in Full Metal Jacket, di Stanley Kubrick (1987), opera che lo rende noto al pubblico internazionale. Una carriera che non si è mai arrestata, quella di Matthew Modine, e che è proseguita fino alle più recenti produzioni, con il film del 2023 Oppenheimer, pluripremiato ai Premi Oscar, di Christopher Nolan e, per il piccolo schermo, con Stranger Things, produzione Netflix mainstream (2016 – 2022). E adesso con il suo nuovo recentissimo film The Martini Shot, di Sthepen Wallis, che arriva in anteprima a Firenze.

The Martini Shot è un dramma esistenziale che racconta la storia di Steve, un regista intento a girare il suo ultimo lungometraggio prima della sua scomparsa. A fare da sfondo a questa storia un Irlanda rurale che con la sua bellezza sorprendente ed eterea è usata quasi come un non-luogo dove tutto è possibile e niente è (interamente) reale. Steve, interpretato da un sorprendente Matthew Modine, è accompagnato in questo lungo viaggio da una serie di personaggi – in parte reali, in parte proiezioni immaginarie o inconsce del protagonista - che gli offriranno l’opportunità di esplorare e riconsiderare il suo passato, di dare un senso compiuto alla propria esistenza.

Al termine della proiezione Matthew Modine incontrerà il pubblico e parlerà del suo cinema, intervistato dalla giornalista Silvia Bizio.

Biglietti: intero €6, ridotto €4

Info: www.cinemalacompagnia.it

