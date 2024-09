Lega in piazza e a Pontida a sostegno di Salvini

Sabato 28 settembre 2024, la Sezione Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, guidata da Marco Cordone, organizza dalle ore 9 alle ore 13,30 presso un'apposita postazione ubicata nel parcheggio fronte Coop di Via di Fucecchiello-Fucecchio, una raccolta firme di incoraggiamento e sostegno a Matteo Salvini (Segretario Federale del Carroccio, Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti), il quale rischia di essere condannato a 6 anni di carcere e di dover pagare una multa da un milione di Euro, per aver difeso i confini della Repubblica Italiana, fatto che riteniamo, non debba essere considerato reato.

In merito, il Segretario locale, Marco Cordone che è anche Vicesegretario Provinciale di Firenze della Lega, dichiara:" Soprattutto in questi momenti, la Lega di Fucecchio serra le fila e si schiera compatta col Segretario Federale e Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini; tra l'altro una nostra delegazione sarà presente anche domenica 6 ottobre all'annuale raduno di Pontida (BG). Nell'ipotesi (ci auguriamo remota), che Salvini dovesse essere condannato, sarebbe una sconfitta pesante per tutta la Democrazia Italiana. Salvini ha difeso I confini della Repubblica e la nostra mobilitazione è massima. Invitiamo caldamente i cittadini di questi territori a venire a firmare la petizione come da riferimenti riportati in questa nota stampa. Noi abbiamo sempre avuto il massimo rispetto per la Magistratura ma sappiamo anche che la Magistratura è l'Ordine giudiziario e non è il Potere giudiziario e invitiamo tutti a riflettere su di ciò. Ribadiamo semmai ce ne fosse bisogno, che siamo tutti con Matteo Salvini e se lo condanneranno, condanneranno anche tutti noi".-

Lega Salvini Premier - Sezione Fucecchio