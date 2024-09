Per 'Unifi Chairs' due incontri con Monica Guerritore

Prosegue il ciclo di incontri di “Unifi Chairs”, appuntamenti con personalità di chiara fama organizzato dall’Università di Firenze per celebrare i suoi cento anni. L’intera iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Dopo il premio Nobel Guido W. Imbens, il secondo ospite è Monica Guerritore, regista, drammaturga, scrittrice e interprete italiana che terrà due incontri al Cinema Teatro La Compagnia: uno rivolto agli studenti dal titolo “La vita vera è nelle ombre” lunedì 30 settembre alle 15, l’altro aperto alla cittadinanza, dal titolo “La messa in scena come indagine/Videor ut video” in programma martedì 1° ottobre alle 18.

La rettrice Alessandra Petrucci presenterà l’iniziativa insieme al direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia Marco Biffi, in una conferenza stampa, lunedì 30 settembre alle 12.30 presso il Cinema Teatro La Compagnia (via Cavour 50R, Firenze). Sarà presente Monica Guerritore.

Fonte: Università di Firenze