Referendum abrogativo autonomia differenziata, oltre 25mila firme nell'area metropolitana di Firenze

Il Comitato Fiorentino per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata esprime grande soddisfazione per le oltre 25.000 firme raccolte nell'area metropolitana di Firenze e per il milione e 300 mila firme in tutta Italia.

È un grande risultato di partecipazione democratica che, nonostante la campagna sia stata portata avanti in pochissimo tempo e durante la pausa estiva, dimostra una piena bocciatura della legge Calderoli dalle cittadine e dai cittadini del nostro territorio.

Nelle centinaia di banchetti, organizzati dagli attivisti delle oltre 60 organizzazioni che fanno parte del Comitato, abbiamo raccolto 15.000 firme nei moduli cartacei, a cui si aggiungono le firme online che su Firenze possiamo stimare in oltre 10.000.

Ringraziamo le cittadine e i cittadini che hanno sottoscritto il referendum e tutti gli attivisti che si sono impegnati in prima persona nell'organizzare la raccolta firme.

Continueremo nelle prossime settimane l'attività di informazione e discussione in vista della futura campagna referendaria.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa