Sicurezza delle cure, due giorni di convention nazionale a Firenze

Un focus sulla sicurezza dei pazienti degli ospedali di tutta Italia. L’appuntamento è per lunedì 30 e martedì 1 ottobre all’auditorium dell’ospedale di Careggi in Largo Palagi a Firenze, dove si svolgerà la quarta convention nazionale dei ‘clinical risk mananer’ del Paese, ovvero quei professionisti quotidianamente impegnati nel ridurre il rischio che si possa verificare qualche evento dannoso che possa mettere a rischio la sicurezza delle persone ricoverate.

Ai lavori, che inizieranno alle 9.30, porteranno i saluti anche il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, il presidente della Terza commissione sanità e politiche sociali in Consiglio regionale Enrico Sostegni e l’assessore alle politiche per la salute dell’Emilia Romagna e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Raffaele Donini.

La convention si ripete ogni due anni, da una decina, e costituisce un momento di incontro e confronto non solo tra i professionisti ma anche con il Miniserto della salute, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Agenas e l’Istituto superiore di sanità.

Quest’anno la convention è stata organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, a cui è affidato il coordinamento della sub area rischio clinico. Dalla due giorni emergeranno indirizzi per orientare le scelte del prossimo futuro sulla sicurezza delle cure.

Il programma prevede due sessioni plenarie, una di apertura e una conclusiva, in cui verranno presentati i risultati dei tavoli di lavoro coordinati da referenti regionali delle strutture di gestione del rischio sanitario, con un occhio ad esperienze anche fuori Italia.

Fonte: Regione Toscana