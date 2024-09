Il sindaco Mini alla scuola Sant'Anna di Orentano, risorsa per 80 famiglie della frazione

Visita ufficiale del sindaco Fabio Mini e dell'assessore Nicola Sgueo, alla scuola Sant'Anna di Orentano, gestita dalla fondazione Madonna del Soccorso. Ad accogliere il sindaco c'era il direttore generale Riccardo Novi, il vicedirettore Francesco Dragonetti, il coordinatore Michele Miceli, il responsabile amministrativo Marco Regoli, oltre alle maestre religiose e laiche.

La scuola che esiste a Orentano dal 1958 rappresenta da sempre un elemento di vanto per la frazione di Castelfranco di Sotto. “Qui ha spiegato, durante la visita il direttore generale, abbiamo 3 classi di 20 bambini ciascuna nella fascia di età 3-5 anni, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e inoltre poi abbiamo 23 posti per il nido, che insiste nella stessa struttura, anche se in due parti separate e distinte”. La scuola sant'Anna quindi alla fine risponde a un'esigenza di servizi educativi per circa 80 famiglie con un servizio che il direttore cerca di rendere sempre ottimale nell'interesse degli utenti dopo che dal 2020 ne ha preso la gestione. Si tratta di una scuola importante per la frazione, dove per altro la fondazione ha anche allestito una cucina interna.

“Questa visita chiude un po' il cerchio sul giro che abbiamo fatto nelle scuole del territorio con l'assessore Sgueo” spiega il sindaco Mini. “Lo facciamo per renderci conto di come sono gestite le strutture dedicate ai più piccoli, ma anche per capire se il comune può fare qualcosa per migliorare il servizio per quanto gli può competere. Ora in questo caso siamo in una struttura privata quindi le nostre possibilità di intervento sono estremamente limitate. Una realtà privata, ma che assolve una funzione importante per il territorio, garantendo una risposta a un'esigenza di servizi per i bambini. Dalla visita mi sembra che la Fondazione ha confermato un'ottima organizzazione e ottimi standard dagli aspetti educativi a quelli della cura dei bambini. Per noi questo è importante perché non vogliamo, indipendentemente che si parli di strutture pubbliche o private, che ci siano coni d'ombra nei servizi educativi del territorio”.

Anche l'assessore Sgueo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da insegnanti e responsabili della Fondazione Madonna del Soccorso: “La struttura e i servizi offerti mi sembrano ottimali, inoltre mi fa piacere per la frazione di Orentano, che ci sia una struttura del genere che garantisce un sostegno in termini di posti per il nido e l'infanzia alle famiglie del territorio. Anche il fatto che in questo caso si tratti di una scuola privata di impostazione cattolica, credo che sia una ricchezza e aumenti l'offerta per le famiglie che così hanno la possibilità di scegliere dove mandare i propri bambini”.

La visita del sindaco è poi continuata con un passaggio nella struttura sanitaria dedicata alle cure intermedie in convenzione con la Asl e gestita sempre dalla Fondazione Madonna del soccorso a Orentano. Qui, come ha spiegato il direttore generale Novi si parla di una struttura convenzionata che garantisce 40 posti letto. “La struttura ha osservato il sindaco è tenuta bene e le persone sono assistite con la massima attenzione, a me fa estremamente piacere che sul nostro territorio esista anche una struttura del genere che rappresenta un valore”.

Fonte: Ufficio Stampa