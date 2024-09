Tra Borghi e Cantine torna con 'I legumi nella cucina toscana e senese'

Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il Gusto torna con “I legumi nella cucina toscana e senese”, incontrando La Dolce Strada trova l’Igp, Sentieri del Gusto e Incroci del Gusto. Nei 9 appuntamenti a partire dal 3 ottobre i ristoranti e le cantine tracceranno un percorso che ci porterà a scoprire tradizioni, gusto, storia. Borghi, ristoranti, cucina toscana, legumi, storia, cantine e abbinamenti ad hoc. Fino al 28 novembre in questo autunno 2024 all’ora di cena, alle 20.30, infatti, troveremo ancora l’appuntamento in cui le Doc e le Docg di Siena si uniscono ai sapori della tradizione culinaria senese.

Nel menù i ristoranti che partecipano faranno trovare un piatto della cucina tradizionale toscana con i vini del territorio. Ed anche in questa edizione le aziende del vino insieme al menù proporranno ai visitatori di Tra Borghi e Cantine una ulteriore possibilità di degustazione o visita all’interno delle loro strutture.

“La storia continua, siamo partiti quasi per scommessa. E ora proseguiamo. Per scoprire nuovi gusti e continuare a raccontare un territorio con i sapori, gli odori, i prodotti, le esperienze per una narrazione sensoriale di un territorio - fa notare Elena Lapadula, Responsabile del Cat Confcommercio Siena – In questa VI edizione oltre ai Sentieri del gusto, troveremo in alcuni ristoranti gli Incroci del Gusto con abbinamenti di vini sempre doc e docg, ma di sentieri vicini. Tra Borghi e Cantine infatti si snoda nelle zone delle principali Doc e Docg di Siena. E i nostri ristoranti sono i luoghi dove i valori del territorio si incontrano e si esprimono diventando anche motivo di scoperta o riscoperta dei tanti borghi che accolgono i ristoranti”.

Quest’anno il progetto conferma importanti collaborazioni. “Tra Borghi e Cantine è un evento del programma regionale di Vetrina Toscana, con la Camera di Commercio di Arezzo Siena, che ha la collaborazione di Fisar Val di Chiana e Val D’Elsa, le scuole superiori Ricasoli e Pellegrino Artusi. A loro quest’anno si aggiunge una conferma – fa notare Lapadula - la collaborazione di Coripanf, ovvero i Comitati per la promozione dei Ricciarelli Igp di Siena e il Panforte Igp di Siena che saranno co-protagonisti di tutte le serate, con il programma, sempre di Vetrina Toscana, “La dolce strada: trova l’Igp” Ringrazio davvero tutti per avere contribuito alla messa a punto di questo vero e proprio cartellone del gusto che abbraccia un periodo particolare dell’anno: l’autunno”.

Il programma

Giovedì 3 ottobre Tra Borghi e Cantine inizia Tenuta Casabianca a Murlo, azienda che fa ristorazione e vino. Il 10 ottobre invece ci sarà La bottega dell’Abate di Monteriggioni i cui sapori si incontrano con i vini di Rocca delle Macie a Castellina in Chianti. Il 17 ottobre Borghi e Cantine arriva a Ristolio a Poggibonsi con i vini di Poggio al Bosco di Barberino Tavarnelle. Il 24 ottobre invece protagonista la trattoria Il Pozzo a Montalcino i cui piatti incontrano i vini dell’azienda Talenti di Montalcino. Il 31 ottobre Borghi e Cantine si sposta nel sud della provincia e arriva all’Osteria del Conte a Montepulciano, che si è aggiudicato il riconoscimento quest’anno, insieme ai vini della Cantina Contucci. Il 7 novembre un grande classico: il Ristorante Redaelli a Bettolle con i vini Col D’Orcia di Montalcino. Il 14 novembre si torna in Val d’Elsa, al Ristorante Il Pino a San Gimignano con i vini dell’Azienda Pietra Serena di Arrigoni. Il 21 novembre invece è protagonista il Ristorante la Merla a Stigliano, a Sovicille, con i vini di Capanna Winery di Montalcino. Infine, il 28 novembre Betulia di Bettolle con i vini dell’Azienda Agricola Tiberini Radici profonde di Montepulciano.

Il cartellone è progettato da CAT Confcommercio Siena, Confcommercio Siena per il programma regionale di promozione Vetrina Toscana e Camera di Commercio Arezzo Siena. Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l'identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.

Per informazioni è sufficiente scrivere a elapadula@confcommercio.siena.it. Il costo a persona dei menù oscillano tra 40 e 50 euro. Tutto il programma ed i menù di ogni serata si trovano sul sito www.borghiecantinesiena.it.

Fonte: Confcommercio Siena