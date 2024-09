Una giornata di divertimento alla scoperta dello sport perfetto per te: a Empoli la 'Festa dello Sport 2024'

Sabato 5 ottobre, presso il Centro*Empoli, si terrà l'attesissima Festa dello Sport 2024, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport, grandi e piccoli. Questa giornata speciale, onorata del patrocinio del Comune di Empoli, sarà l'occasione perfetta per scoprire le attività sportive proposte dalle associazioni del territorio e, magari, trovare la disciplina giusta da praticare per l'anno sportivo alle porte. Dopo il successo dell'edizione precedente, quest'anno l'evento punta ancora più in alto, con un programma ricco di attività pensate per coinvolgere e far divertire.

IL PROGRAMMA

Dalle 9 : Grazie alla collaborazione con la Palestra Universo , realtà sportiva di casa del centro commerciale, sarà possibile partecipare a diverse attività gratuite (attenzione: i posti potrebbero essere limitati. Per info 0571.82543 – 371.4466745 ).

: Grazie alla collaborazione con la , realtà sportiva di casa del centro commerciale, sarà possibile partecipare a diverse attività gratuite (attenzione: i posti potrebbero essere limitati. ). Dalle 15: Le associazioni sportive del territorio si esibiranno sotto il porticato del Centro*Empoli, proponendo dimostrazioni delle loro discipline, offrendo prove pratiche per il pubblico e permettendo di stabilire contatti diretti per chiunque voglia ricevere maggiori informazioni o iscriversi.

Per coloro che già praticano, chi è alla ricerca di nuove sfide o un principiante curioso, questa è sicuramente l’occasione giusta per esplorare le diverse offerte sportive del territorio. Le associazioni sportive che desiderano partecipare possono ancora aderire all'iniziativa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Direzione del Centro*Empoli via email all'indirizzo: direzione@centroempoli.it.

Vantaggi esclusivi per i partecipanti

L'iniziativa è resa ancora più speciale grazie alla partnership con Cisalfa Sport, che omaggerà ogni atleta partecipante con un buono sconto del 50%, un’opportunità perfetta per rinnovare il proprio abbigliamento sportivo.

Una giornata all’insegna dello sport con il sostegno delle istituzioni

L’evento si aprirà ufficialmente con i saluti dell'Assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci, che ha subito dimostrato il suo apprezzamento per l'iniziativa. Un'occasione importante per celebrare lo sport come strumento di coesione e crescita per la comunità.

Non mancare alla Festa dello Sport: un momento di condivisione, divertimento e benessere per tutti!