Al via la terza edizione della Fiera Toscana del Lavoro

Con una formula rinnovata, riapre per la terza edizione la Fiera Toscana del Lavoro. Questa volta sia in Fortezza da Basso a Firenze, dall’8 al 10 ottobre prossimi, sia in modalità diffusa nei Centri dell’impiego di tutta la regione il lunedì e il venerdì della stessa settimana.

La Fiera è l’evento di Regione Toscana e Agenzia regionale toscana per l’impiego che fa incontrare direttamente cittadine e cittadini in cerca di occupazione e aziende in cerca di personale.

“Gli ottimi risultati delle precedenti edizioni ci hanno portato ad arricchirla diffondendola in tutta la Toscana, attività", spiega il presidente Eugenio Giani nella conferenza stampa di questa mattina in Sala Pegaso. “Per la Toscana – aggiunge - il lavoro è una priorità e restiamo al fianco di chi cerca occupazione. Con la Fiera da un lato rendiamo ancora più visibile l’impegno che la Regione e Arti mettono quotidianamente in campo per contrastare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, dall’altro puntiamo a far conoscere sempre di più i servizi pubblici per l’impiego che in questi anni abbiamo potenziato costruendo una rete capillare di circa 80 punti di accesso, tra Cpi e sportelli decentrati, e arrivando a quasi 1000 operatori”.

Con il presidente, l’assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini che illustra i numeri raggiunti già ora dall’edizione 2024: “Più di 100 aziende in Fortezza, 8200 candidature, oltre quota 400 le offerte di lavoro, cioè i profili ricercati, che si traducono in quasi 800 posti di lavoro disponibili”, a cui si aggiunge la Fiera “diffusa” nelle giornate di lunedì 7 e venerdì 11 ottobre in tutta la Toscana con oltre 332 candidature, una ventina di aziende, 28 offerte per 60 posti disponibili.

“E’ già un grande successo”, commenta l’assessora, “che dà ulteriore dimostrazione degli sforzi compiuti in questi anni su formazione e politiche attive del lavoro, anche attraverso la concertazione con le parti sociali. Tutto questo è reso possibile grazie al rafforzamento della nostra rete regionale dei Centri per l'Impiego sempre più capillare sul territorio che eroga servizi gratuiti a favore di cittadine, cittadini e imprese, diventata sempre più punto di riferimento per superare il cosiddetto skill mismatch, il disallineamento di competenze, migliorando l’incrocio tra domanda e offerta, e promuovendo buona occupazione, stabile, sicura e giustamente retribuita”. “Risultati – prosegue l’assessora – che abbiamo conseguito anche perché la Toscana ha saputo cogliere le opportunità offerte dal PNRR con il nuovo programma di politiche attive GOL, ma anche mettere in campo misure concertate con le parti sociali grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo e al Patto per il Lavoro".

Partecipare alla Fiera - Per sostenere un colloquio, già da alcune settimane candidate e candidati possono presentare il proprio curriculum sulla piattaforma fieratoscanadellavoro.it, grazie al quale Arti procederà ad una prima preselezione. Nei giorni della Fiera le aziende avranno spazi dedicati per gli incontri mirati alle posizione ricercate.

Allo stesso tempo operatrici e operatori della rete di Arti saranno a disposizione per svolgere colloqui informativi e di orientamento, e far conoscere le misure messe in campo dalla Regione sul fronte delle politiche attive, tra cui i numerosi percorsi formativi di riqualificazione professionale e aggiornamento di competenze.

Le società e le imprese che hanno già aderito sono attive nei principali settori dell'economia toscana. Presenti anche realtà aziendali di livello nazionale ed internazionale tra le più dinamiche del sistema produttivo.

Convegni e seminari - Anche per questa terza edizione in Fortezza è in programma un ricco calendario di appuntamenti di confronto e riflessione, sia in presenza, sia on line: convegni, dibattiti, seminari informativi e formativi rivolti alle persone in cerca di occupazione, alle aziende, alle addette e agli addetti ai lavori. Saranno coinvolti consulenti per l'orientamento e la selezione del personale di strutture pubbliche e private, rappresentanti delle imprese, delle parti sociali, delle istituzioni. Le conferenze plenarie saranno dedicate a bilancio e sfide delle politiche attive del lavoro in Toscana. Martedì 8 ottobre la conferenza di apertura della manifestazione con l’intervento introduttivo dell’assessora Nardini e la partecipazione dell’assessore all’economia Leonardo Marras. Giovedì 10 ottobre appuntamento di chiusura a cui sarà presente il presidente Eugenio Giani.

Informazioni - Per svolgere un colloquio è ancora possibile candidarsi alla preselezione realizzata da Arti, consultando le offerte in continuo aggiornamento sul sito web della Fiera.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, i Centri per l'impiego toscani restano a disposizione.

https://www.fieratoscanalavoro.it/

Fonte: Regione Toscana