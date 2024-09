Il Ministro Piantedosi al COSP di Firenze, la Lega: "Sicurezza è priorità. Centro per i rimpatri in Toscana"

La Lega per Salvini Premier di Firenze accoglie con grande soddisfazione la visita odierna del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Sottosegretario Nicola Molteni, presso il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza di Firenze.

Guglielmo Mossuto, Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ha dichiarato: “oggi, con la presenza del Ministro Piantedosi e del Sottosegretario Molteni, viene confermata l’attenzione nazionale sulle problematiche di sicurezza che affliggono Firenze. È un segnale positivo e necessario che il Governo continua a dare alla città, ma che non vede di contro una sinergia vera e propria da parte del Sindaco Funaro per garantire sicurezza e decoro ai nostri cittadini. La Lega continuerà a vigilare affinché le istanze del territorio trovino risposte concrete.”

Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, ha commentato: “In Consiglio Regionale, la Lega ha sempre portato avanti il tema della sicurezza come una priorità. La visita di oggi rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che stiamo facendo e un passo in avanti verso il rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità su tutto il territorio toscano. Confidiamo che questo confronto possa portare risultati concreti per i cittadini.”

Barbara Nannucci, segretario della sezione di Firenze della Lega, ha affermato: “Come già evidenziato più volte, la sicurezza deve essere una priorità per tutti. Firenze ha bisogno di interventi decisi e mirati, e la presenza del Ministro Piantedosi e del Sottosegretario Molteni è un chiaro segnale di attenzione. La Lega non smetterà mai di lottare per una Firenze sicura, dove i cittadini possano vivere e lavorare senza timori.”

Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega, ha concluso: “Questa visita ci dà ulteriore forza nel ribadire la nostra posizione: è necessario realizzare un centro per i rimpatri in Toscana, e ora la sinistra deve assumersi le proprie responsabilità. Non ci sono più scuse per rimandare una decisione così importante per la sicurezza del nostro territorio. La Lega continuerà a essere in prima linea su questo fronte.”

La Lega per Salvini Premier Firenze continuerà a impegnarsi affinché le esigenze dei cittadini siano al centro dell’agenda politica, lavorando per garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio.

Lega Provinciale Firenze