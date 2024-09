Marcello Pierucci è il nuovo presidente. I nomi dei 12 consiglieri che entrano a Palazzo Ducale

Marcello Pierucci, sindaco del Comune di Camaiore, è il nuovo presidente della Provincia di Lucca. Nelle elezioni di secondo livello svoltesi ieri (29 settembre 2024), Pierucci ha superato il sindaco di Lucca Mario Pardini conquistando il 55 per cento dei voti rispetto al 45 per cento del suo avversario. Tradotto in cifre di voti ponderati Pierucci ha raccolto 51530 preferenze rispetto alle 41613 di Pardini.

Ieri erano stati chiamati al voto 470 amministratori del territorio provinciale - tra sindaci e consiglieri comunali – che dalle 8 alle 20 hanno avuto la possibilità di votare nel seggio principale di Palazzo Ducale e nelle due sottosezioni: quella di Viareggio allestita a Villa Argentina e quella di Castelnuovo Garfagnana nella sede dell’Unione dei Comuni.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale del voto, gli amministratori chiamati a votare erano 164 a Lucca; 181 a Castelnuovo Garfagnana e 125 elettori/elettrici a Viareggio.

L’affluenza alle urne in questa tornata elettorale è stata complessivamente sui tre seggi del 94% .

RISULTATI SPOGLIO SCHEDE ELEZIONI ALLA CARICA DI PRESIDENTE

Candidato Voti Voti Ponderati Mario Pardini 201 41613 Marcello Pierucci 227 51530

TABELLA NUMERO VOTI CANDIDATO PRESIDENTE

Candidato Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E Mario Pardini 70 22 33 24 52 Marcello Pierucci 74 10 52 40 51

TABELLA NUMERO VOTI PONDERATI CANDIDATO PRESIDENTE

Candidato Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E Mario Pardini 3850 2684 7359 10872 16848 Marcello Pierucci 4070 1220 11596 18120 16524

Per l’elezione del presidente sono risultate 10 schede bianche e 3 nulle.

La consultazione elettorale, come stabilito dalla Legge Delrio sulla riforma della pubblica amministrazione del 2014, era di secondo livello con gli amministratori di 33 Comuni chiamati a esprimere la propria preferenza. Ogni elettore poteva esprimere solo il voto per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale. Ricordiamo che le elezioni di 2° livello prevedono l’applicazione degli indici di ponderazione dei voti per l’elezione dei nuovi organi amministrativi provinciali. Indici che fanno riferimento alle fasce demografiche di appartenenza dei Comuni.

RISULTATI SPOGLIO SCHEDE ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA 29 SETTEMBRE 2024

LISTA N. 1 “Civici e Plurali” cifra elettorale ponderata: 13602;

LISTA N. 2 “Civici in Provincia – Pierucci Presidente” cifra elettorale ponderata: 7629;

LISTA N.3 “Provincia Casa dei Comuni civici democratici progressisti – Pierucci Presidente cifra elettorale ponderata : 39643;

LISTA N. 4 “ Centrodestra e Civiche per Mario Pardini Presidente” cifra elettorale ponderata : 32441.

Il nuovo Consiglio provinciale di Lucca formato da 12 consiglieri in totale risulta quindi così composto:

Luca Menesini, Andrea Carrari, Patrizio Andreuccetti, Pietro Onesti e Federico Gilardetti della lista Provincia Casa dei Comuni democratici civici progressisti – Pierucci Presidente;

e della lista Provincia Casa dei Comuni democratici civici progressisti – Pierucci Presidente; Lorenzo Alessandrini della lista “Civici in Provincia-Pierucci Presidente”;

Chiara Consani e David Saisi iscritti nella lista“Civici e plurali”;

Armando Pasquinelli, Antonio Tognini, Mara Nicodemo e Simone Frugoni della lista “Centrodestra e civiche per Mario Pardini Presidente”.

Qui di seguito i voti di lista nel dettaglio

LISTA N. 1 avente il contrassegno: Civici e Plurali CANDIDATI Voti Cifra individuale ponderata 1. Giordano Ballini 14 1744 2. Chiara Consani 14 4536 3. Matilde Gambogi 0 0 4. Barbara Gonnella 3 299 5. Alessandro Remaschi 12 3053 6. David Saisi 27 3970

LISTA N. 2 avente il contrassegno: Civici in Provincia – Pierucci Presidente CANDIDATI Voti Cifra individuale ponderata 1. Lorenzo Alessandrini 16 6558 2. Alessandra Graziani 0 0 3. Filippo Orlandi Macchiarini 0 0 4. Valentina Mozzoni 0 0 5. Tessa Nardini 0 0 6. Marco Pellegrini 0 0 7. Stefano Pellegrini 0 0

LISTA N. 3 avente il contrassegno: Provincia Casa dei Comuni – democratici civici progressisti – Pierucci Presidente CANDIDATI Voti Cifra individuale ponderata 1. Vincenzo Lorenzo Alfarano 17 4661 2. Patrizio Andreuccetti 20 5470 3. Francesca Bianchini 11 4652 4. Andrea Carrari 74 6288 5. Elisa Corsi 0 0 6. Federico Gilardetti 18 5008 7. Luca Menesini 20 6138 8. Clarissa Giulia Pardini 14 2804 9. Pietro Onesti 30 5010 10. Nicoletta Virgili 0 0

LISTA N. 4 avente il contrassegno: Centrodestra e Civiche per Mario Pardini Presidente CANDIDATI Voti Cifra individuale ponderata 1. Annamaria Frigo 24 4844 2. Simone Frugoni 21 5104 3. Claudio Gemignani 13 3528 4. Marzia Lucchesi 0 0 5. Mara Nicodemo 36 5734 6. Armando Pasquinelli 26 7028 7. Carlalberto Giovanni Tofanelli 0 0 8. Antonio Tognini 14 5983 9. Iolanda Turriani 2 110

