A Spianate nasce lo sportello di ascolto contro la violenza

Sarà inaugurato sabato 5 ottobre, a Spianate, lo Sportello di ascolto contro la violenza: un sostegno concreto per chi è in difficoltà, promosso dal Centro commerciale naturale di Spianate insieme all’associazione Anna Maria Marino contro le violenze, nuovo servizio prende vita nei locali della casa delle associazioni, aperta qualche mese fa, in via Bruno Nardi, 8, e nasce con l’obiettivo di essere uno spazio sicuro e accogliente per chiunque si trovi in difficoltà, garantendo un punto di riferimento per chi è vittima di violenze di ogni tipo.

L’appuntamento è alle 11 di sabato 5. All'evento parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni promotrici. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Comune di Altopascio, il CCN Spianate, l’Associazione Anna Marino Contro le Violenze e Confesercenti Toscana. La cittadinanza è invitata a partecipare.