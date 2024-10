Regione: bilancio di previsione finanziario. Approvate seconda variazione e interventi normativi collegati

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la Pdl 275 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 e la Pdl 276 “Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Seconda variazione”, in relazione alle quali sono stati approvati, sempre a maggioranza, tutti gli emendamenti presentati questa mattina dal presidente Eugenio Giani.

Sulla Pdl 275 si sono espressi a favore Pd e Italia Viva, mentre hanno votato contro Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle.

Collegati alla Pdl 275 tre ordini del giorno del Movimento 5 stelle, presentati in Aula dalla capogruppo Irene Galletti.

Due quelli approvati. Il primo, che richiede lo sviluppo della telemedicina e assistenza domiciliare a favore delle aree rurali, insulari e montane ha avuto i voti favorevoli di Pd, Italia Viva, Movimento 5 stelle, Lega e Fratelli d’Italia.

Il secondo ordine del giorno, con il quale si richiede un impegno della Giunta a un maggiore sostegno al lavoro femminile, è stato approvato con i voti di Pd, Italia Viva e Movimento 5 stelle. Gli altri gruppi non hanno espresso il voto.

Un terzo ordine del giorno, che chiedeva rivedere il sistema a sostegno di famiglie e imprese per il post calamità “oggi troppo frammentario”, come ha detto Galletti, è stato rtirato su richiesta del Pd, che ha invitato la proponente a ripresentare un atto in commissione per permettere un esame approfondito della materia.

La Pdl 276 è stata approvata con il voto favorevole di Pd e Italia Viva e il voto contrario di Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 stelle. Approvato anche un ordine del giorno presentato da Diego Petrucci (Fratelli d’Italia), emendato dal Pd, in merito alla graduatoria per gli Operatori socio sanitari, categoria di lavoratori per i quali di richiede di procedere alla definizione del piano del fabbisogno e al cronoprogramma delle assunzioni.

Fonte: Regione Toscana