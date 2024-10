Prestigioso riconoscimento per Terme di Saturnia Natural Destination

Nelle classifiche finali di Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2024, Terme di Saturnia Natural Destination si prende il primo posto tra le strutture italiane e il settimo in Europa nella categoria “Destination Spas”.

I Readers’ Choice Awards sono il riconoscimento d’eccellenza più longevo e prestigioso nel settore dei viaggi. Ben 126.790 lettori britannici ha condiviso con entusiasmo le proprie esperienze di viaggio per fornire un’istantanea completa dei luoghi in cui non vedono l’ora di tornare.

"Essere nominati ai prestigiosi Readers’ Choice Awards 2024 di Condé Nast Traveller ci riempie di orgoglio", commenta il Direttore Generale Antonello Del Regno. "Questo riconoscimento internazionale testimonia l'impegno costante e la passione con cui lavoriamo quotidianamente per affermare Terme di Saturnia Natural Destination come un'eccellenza nel mondo dell'ospitalità e del benessere. Il merito del premio va a tutto il team, che contribuisce a far vivere l’unicità di questo luogo straordinario e della sua potente acqua termale, una risorsa preziosa e unica al mondo, che sgorga da una millenaria sorgente."

Questo premio si aggiunge a una lunga serie ricevuti, dai Travel+Leisure World’s Best Awards 2022 e 2023 ai Condé Nast Traveller’s 2021 Readers’ Choice Awards.