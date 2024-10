Web, marketing, Pnrr: Co&So a lezione dagli esperti

Le opportunità del marketing e del web, i consigli per far quadrare i conti, l'utilità degli strumenti digitali. Sono alcuni dei temi delle “lezioni” che esperti delle società Adiacent, Ernst & Young e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa terranno agli operatori delle cooperative sociali aderenti al consorzio Co&So.

Il Bando «In progresso» del Fondo per la Repubblica digitale ha selezionato solo 11 proposte progettuali in tutta Italia. Il progetto di Co&So è stato l'unico selezionato in Toscana.

Nel progetto formativo “Prove Tecniche di Futuro”, coordinato dal Consorzio Co&So, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, sono stati coinvolti fino a questo momento coinvolti 126 beneficiari unici afferenti a 8 coop: Il Girasole, L’Abbaino, Eda Servizi, Spes, Convoi, Odissea, Intrecci, La spiga di grano.

L'obiettivo è di coinvolgere in totale più di 172 operatori tra direttori e referenti di aree d’intervento, coordinatori e referenti dei servizi, responsabili e operatori amministrativi.

I percorsi sono gratuiti (ne sono stati organizzati 13, 4 sono terminati, 5 in corso di svolgimento e 4 sono in partenza tra fine settembre e inizio ottobre) e prevedono lezioni su “Budgeting e rendicontazione” (dai fondi diretti, fondi nazionali e Pnrr, alla pianificazione e monitoraggio delle spese, dalla rendicontazione alla gestione contabile e amministrativa, fino ai sistemi di organizzazione aziendale per l’europrogettazione); “Data Analysis e social impact” (business intelligence, strumenti e dispositivi digitali per la redazione del Bilancio sociale e del Bilancio di impatto, dati)”; “Digital marketing, CMS e Shopify" (programmi WordPress, Shopify, web marketing e content marketing, pubblicità online e gestione delle campagne, ottimizzazione per i motori di ricerca).

Il progetto è stato avviato a marzo 2024 e terminerà a febbraio 2025.

“È un'opportunità per le persone che operano nelle cooperative sociali di aggiornarsi su argomenti di estrema utilità direttamente dai maggiori esperti dei vari settori” commenta Giacomo Billi, Presidente di Co&So. “Ci sono strumenti che è fondamentale conoscere per una migliore organizzazione del lavoro e quindi per dare servizi sempre più di qualità”.

Il progetto è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo – che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare) – a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it.

“Fin da subito abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa, in linea con la nostra missione di generare impatti positivi nella comunità. Come Adiacent, metteremo a disposizione le nostre competenze su temi che spaziano dalla collaboration e la gestione dell’e-commerce fino al digital marketing. Siamo orgogliosi di collaborare con Consorzio Co&So e poter contribuire a questo percorso di crescita e innovazione, che non solo arricchirà le competenze dei partecipanti, ma avrà un impatto positivo duraturo sulle loro organizzazioni e sulle comunità che servono” afferma Paola Castellacci, Ceo di Adiacent S.p.A. Società Benefit.

Fonte: Ufficio stampa