Al via il terzo Criterium Uisp in collaborazione con il comitato Uisp Zona Cuoio

Torna per il terzo anno consecutivo il Criterium di atletica rivolto a bambine e bambini tra i cinque e i dieci anni di età. Un evento realizzato dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa e dal Comitato Uisp Zona Cuoio, in collaborazione con le società Atletica Fucecchio, Atletica LaRocca e Valdelsa Runners.

La terza edizione del Criterium Uisp prevede tre gare di corsa campestre, suddivise per categorie, a cui potranno prendere parte pulcini ed esordienti nati dal 2013 al 2019. Le gare si terranno sabato 26 ottobre a Certaldo, sabato 16 novembre a San Miniato e sabato 30 novembre a Fucecchio. La premiazione finale ci sarà sabato 14 dicembre. Il Criterium è un genere di gare di attività giovanili miste ludico-sportive. Il Criterium di atletica proposto dai comitati Uisp territoriali ha come obiettivo principale quello di garantire momenti di confronto e socialità nelle fasce di età dove c’è meno concentrazione di gare sul territorio.

Le gare campestri avranno una lunghezza differenziata sulla base dell’età. Le categorie di riferimento, sia per bambine che per bambini, sono quelle “Pulcini” (2019), “Esordienti C” (2017/2018), “Esordienti B” (2015/2016) ed “Esordienti A” (2013/2014). Per la prima categoria la gara avrà una lungherà di 150 metri, per la seconda di 200 metri, per la terza di 400 metri e per la quarta di 600 metri.

Al Criterium potranno partecipare tutti gli atleti tesserati EPS (Uisp, Aics, Csi ecc) e/o Fidal per la stagione sportiva 2024/2025 in regola con le norme sanitarie vigenti. Per ognuna delle tre gare saranno premiati tutti i partecipanti con medaglia all’arrivo, oltre ai primi 6 di ogni categoria sia maschile che femminile. Tutte le atlete e atleti, inoltre, parteciperanno all’assegnazione del Criterium Finale sulla base dei punteggi ottenuti nelle tre prove e al bonus partecipazione per chi avrà preso parte a tutte le prove: il 14 dicembre verranno premiati i primi dieci. Ci sarà poi una speciale classifica riservata alle società affiliate Uisp, che verrà stilata sommando i punteggi acquisiti dalle proprie atlete e atleti nelle tre prove: verranno premiate le prime tre società.

L’iscrizione a ciascuna gara ha un costo di 3 euro (2 euro per i tesserati Uisp) e potrà essere fatta solo anticipatamente . Non saranno, infatti, accettate iscrizioni sul campo. Per la prima gara di Certaldo al “Parco Canonica” rivolgere al numero 333 5650014 (Agnese). Per la seconda gara di San Miniato a “Casa Bonello” si può contattare il numero 346 6941868 (Ivano). Per la terza gara di Fucecchio alla “Buca d’Andrea” si può rivolgersi al numero 339 2579833 (Ivano).

Tutte le informazioni sono reperibili sui nostri siti www.uisp.it/empoli e www.uisp.it/zonadelcuoio.