Autovettura precipita in un burrone, donna soccorsa dai vigili del fuoco

Nel comune di Palazzuolo sul Senio in Via Mantigno una donna è rimasta bloccata all’interno di un'autovettura precipitata in un burrone con un dislivello di 50 metri. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna dalla macchina posizionandola sulla tavola spinale insieme al personale sanitario del 118. Successivamente è stata trasportata a braccia su un sentiero di fortuna allestito da alcuni boscaioli presenti sul posto, fino a raggiungere l’ambulanza.

Inviato anche un mezzo SAF per eventuali manovre di recupero su corda.

