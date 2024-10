Consorzio di Bonifica, sindaci e Pd del Chianti Fiorentino a sostegno della candidatura di Masetti

Sabato 5 ottobre si vota per il rinnovo del Consiglio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, il Partito Democratico e i Sindaci del Chianti Fiorentino (Francesco Pignotti Bagno a Ripoli, David Baroncelli Barberino Tavarnelle, Paolo Sottani Greve in Chianti, Riccardo Lazzerini Impruneta, Roberto Ciappi San Casciano in Val di Pesa), sosterranno con convinzione la candidatura di Paolo Masetti per la lista Acqua, agricoltura, ambiente per la resilienza climatica.

Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere e apprezzare la sua competenza e preparazione in occasione dell’incontro pubblico che si è tenuto a Greve lo scorso 25 settembre. La sua proposta è una perfetta sintesi tra l’imprescindibile tutela dell’ambiente e la pragmaticità necessaria per la manutenzione e il lavoro quotidiano del Consorzio di Bonifica. "Conosciamo Paolo e sappiamo quanto ami il nostro territorio - dichiarano i Sindaci del Chianti - la sua esperienza decennale da Sindaco e il suo impegno nella Protezione Civile dimostrano il suo profondo legame con la comunità. È pronto a guidare il consorzio con competenza e visione, continuando a lavorare per l’efficientamento dei servizi, avvicinando l'ente ai cittadini e affrontando con determinazione le sfide sempre più complesse che la crisi climatica ci mette davanti".

Le elezioni sono aperte a tutti i titolari di bolletta che dovranno portare con sé un documento. In caso di società e associazioni, potrà votare il rappresentante legale, dietro presentazione di visura camerale (per le società) o altro documento attestante la rappresentanza (per le associazioni). Sarà possibile votare dalle 9 alle 19 a Bagno a Ripoli presso la Biblioteca Comunale (via di Belmonte 38), a Barberino Tavarnelle presso l’ex Biblioteca (Piazza della Repubblica 30), a Greve in Chianti, presso la Sala Margherita Hack (viale Vanghetti 2) a Impruneta presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale (Piazza Buondelmonti 41) e a San Casciano Val di Pesa presso gli uffici comunali di via del Cassero, 23. Sulla SCHEDA VERDE fai una croce sul nome Paolo Masetti!

Fonte: Partito Democratico del Chianti

