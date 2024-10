Firenze città più cara d'Italia per gli affitti. È la terza per i costi degli appartamenti

Firenze è la terza città più cara in Italia dove comprare un appartamento. Sempre Firenze ha anche un primato poco felice: è la città dove si spende di più per un appartamento in affitto.

I dati arrivano da Casa.it che ha analizzato i prezzi medi richiesti per gli appartamenti - tra uno e cinque locali - in vendita e in affitto nei capoluoghi italiani prendendo in considerazione gli annunci online a settembre 2024 e ha stilato la classifica di quelli dove gli appartamenti sono più cari e dove sono più convenienti.

Partiamo da quelli in vendita. Nel podio, si è visto, c'è anche la Toscana. Milano è la più costosa con un prezzo medio di 509.054 euro che è circa il doppio rispetto alla media dei capoluoghi di 259.931€, superando dell’8% Bolzano, che è al secondo posto con 472.641 euro, e del 36% Firenze, al terzo posto con 375.081 euro.

Se però si parla di affitti, nella top ten sono tre le toscane. Firenze batte tutte con un canone medio mensile richiesto di 1.999 euro: prezzi incredibili se si pensa che la media dei capoluoghi è 1.363 euro. Al secondo posto c'è Milano a 1.899 e al terzo Como con 1.818 euro. Per trovare un'altra toscana bisogna andare all'ottavo e al nono posto. Sono rispettivamente Lucca con 1.173 euro e Massa con 1.159 euro.

