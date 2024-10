Il Paese dei Balocchi sbarca a Tavarnelle, una giornata speciale all’insegna del gioco

Un’intera giornata dedicata al divertimento e alla spensieratezza dei più piccoli per le vie del centro storico con un programma ricco di stimoli, giochi e attività per tutte le età. Il Paese dei Balocchi, con la sua colorata carovana di giochi, laboratori e attività ludiche, sbarca per le vie e le piazze di Tavarnelle Val di Pesa. La festa dei più piccoli in uno dei comuni chiantigiani più incantevoli torna ad invitare e a coinvolgere le famiglie nel viaggio delle meraviglie, in un percorso dinamico fatto di parole, suoni e sorrisi nel segno della cultura dell'infanzia.

L’iniziativa propone un tuffo nella creatività formato famiglia. La domenica del divertimento a misura di bambino, in programma domenica 13 ottobre dalle ore 11 alle ore 18.30, in piazza Matteotti, via Roma e piazza Cresti a Tavarnelle Val di Pesa, è promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle ed è organizzata da Confcommercio.

Gli spettacoli di teatro dei burattini si alterneranno a vari giochi di gruppo. Truccabimbi, giocolieri e animatori arricchiscono il programma della festa proponendo in vari angoli del centro storico di Tavarnelle intrattenimenti e laboratori creativi a più riprese. In piazza Matteotti è allestita l’area gonfiabile, mentre in via Roma si terrà il mercatino. Per il sindaco David Baroncelli si tratta di “un’iniziativa ricca di divertimento e proposte ludiche rivolta alle famiglie che possono cogliere questa bella occasione per venire a visitare il nostro territorio e le sue mille risorse ambientali, storico-culturali ed enogastronomiche”.

Fonte: Ufficio Stampa