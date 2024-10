Buongiorno oggi ringrazio Evelina che mi ha scritto, lei vive a Lucca e ci ascolta soprattutto la mattina. Mi ha mandato una ricetta da un mix di sapori aromatici: rosmarino, limone, pepe nero e rosa in chicchi, anacardi, facile da cucinare.

Parliamo un po' del pepe rosa, in realtà è un finto pepe. É una spezia ricavata dal frutto di Shinus molle, un albero dell'America Latina. Il frutto, che non è davvero pepe, ha il caratteristico colore rosa e somiglia molto nella forma ad una bacca di pepe, per questo è chiamato comunemente pepe rosa o falso pepe pur avendo un sapore completamente diverso e molto più delicato e dolce.

Le bacche del Pepe rosa sono ricche di olio essenziale dalle proprietà antibatteriche, antimicotiche stimolanti e digestive. Favorisce la digestione, ha proprietà anche diuretiche e sembra efficace nel mal di denti, dei reumatismi e nei dolori mestruali.

In cucina ha solo una valenza decorativa ma il suo ottimo sapore dolce, balsamico e non piccante si accompagna bene con pietanze delicate e senza altre spezie come: asparagi, piselli, carciofi, pesce ma anche insalate, macedonie di frutta o dessert con yogurt, burro e mascarpone. É molto buono con i formaggi freschi.

Penne al Radicchio e ricotta

Ingredienti per 4 persone

400 gr di penne integrali

250 gr di ricotta vaccina

80 gr di anacardi al nalturale

3 radicchi rossi

1 limone con buccia edibile

Rosmarino fresco q.b.

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe nero in grani

Pepe rosa in grani

Preparazione

Tagliate i radicchi a listarelle sottili e stufateli in padella con un filo di olio per 10 minuti circa, fino a che non si saranno appassiti. Aggiungete di sale e pepe e fate intiepidire. Mettetene una parte in un frullatore assieme alla ricotta, a un filo di olio e a qualche cucchiaio di acqua, frullando fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Tritate grossolanamente gli anacardi all’interno di un mortaio (va bene anche un mixer) assieme al pepe nero, al pepe rosa e a qualche rametto di rosmarino. Tostateli a secco in una padella ben calda, fino a che non saranno dorati, e teneteli da parte. Grattugiate la scorza di un limone non trattato e soffriggetela in padella con un filo di olio, fino a che non risulterà croccante e leggermente dorata. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione, scolatela al dente all’interno della padella con il radicchio cotto e aggiungete il condimento di ricotta. Saltatela per qualche minuto in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino per bene, aggiungete gli anacardi, terminate con la scorza di limone e servite.

N.B. Se dovesse avanzare un po’ di questa pasta, trasferitela in un terrina e aggiungete besciamella o panna da cucina e una spolverata di formaggio parmigiano reggiano, diventerà un’ottima pasta al forno.

Evelina da Lucca

