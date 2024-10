Ingresso gratuito di domenica alla Galleria dell'Accademia

Domenica 6 ottobre la Galleria dell'Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico come di consueto per la #domenicalmuseo. L'iniziativa, ideata dal Ministero della Cultura, promuove l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Sarà possibile ammirare la collezione permanente della Galleria, che spazia dal Duecento al XIX secolo: dalle pitture su tavola a fondo oro realizzati tra il Duecento e il primo Quattrocento ai capolavori scultorei michelangioleschi, la suggestiva Gipsoteca - che ospita opere di artisti eccezionali come lo scultore Lorenzo Bartolini e pittori come Silvestro Lega e Luigi Mussini -, e il Museo degli strumenti musicali - che conserva esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena -.

Inoltre, anche in questo mese di ottobre proseguiranno le aperture serali, tutti i martedì e giovedì 31 ottobre dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso alle ore 21,15).

Il museo effettuerà, infine, un'ulteriore apertura straordinaria serale giovedì 5 dicembre dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21,15).

L'orario di apertura della Galleria dell’Accademia di Firenze è dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso 18,20). In occasione della domenica al museo non è possibile prenotare, mentre la prenotazione resta attiva, invece, e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo .

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate