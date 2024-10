L'AI cambierà il web per sempre: la regola è aggiornarsi di continuo

Era da decenni che non si assisteva ad una tale rivoluzione. L'arrivo dell'intelligenza artificiale (AI) ha decisamente cambiato le regole in corsa, quasi senza preavviso, modificando per sempre il digitale e le strategie per avere successo online. Non a caso, oggi gli esperti che si occupano di SEO non possono fare a meno di annoverare l'AI nel bagaglio delle proprie skill primarie. Il costante aggiornamento non riguarda solo i professionisti del marketing digitale, ma anche e soprattutto le aziende e i business che lavorano online.

Tutti i cambiamenti portati dall'AI

L'esordio di tool come ChatGPT ha cambiato le tecniche e le tempistiche relative alla produzione di contenuti testuali, così come l'arrivo dei software per la produzione di immagini e audio ha modificato i rispettivi mercati. Anche la SEO è stata influenzata pesantemente dall'intelligenza artificiale, al punto che oggi si parla sempre più spesso di SEO AI, ovvero di un nuovo tipo di approccio al posizionamento organico.

Richiedendo la consulenza seo professionale di SEO Leader è possibile ottenere tutte le informazioni più importanti su questo tema. Un tema che, come anticipato, può davvero cambiare le sorti di un business online, e che richiede dunque il supporto di un esperto che sia realmente al passo con i tempi. Si fa riferimento nello specifico all'importanza della Generative Engine Optimization (GEO), un insieme di tecniche che permette di modellare la SEO secondo un nuovo paradigma basato sull'intelligenza artificiale.

La SEO AI, in sintesi, agisce sotto diversi aspetti: ad esempio realizzando contenuti di qualità in modo automatico grazie ai tool appositi, oppure andando a potenziare e a migliorare le campagne pubblicitarie online. Grazie all'intelligenza artificiale è possibile massimizzare i risultati minimizzando gli investimenti, a patto che l'intero processo venga seguito e progettato da un consulente esperto in GEO e SEO di ultima generazione.

SEO e GEO possono convivere?

Si inizia approfondendo le dinamiche alla base della GEO. Questo approccio, infatti, mira a soddisfare i motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale generativa: ovvero quei search engine che non forniscono un elenco di pagine e siti, ma una risposta testuale vera e propria. Come avviene con ChatGPT ad esempio. La stessa Google ha deciso di puntare su questo elemento, come provano i test in corso sulle AI Overviews, presentate a maggio durante il Google I/O 2024.

GEO e SEO tradizionale possono comunque andare a braccetto, dato che non tutti gli utenti si accontentano della risposta testuale fornita dai motori di ricerca generativi. A quel punto, quando emerge l'esigenza di approfondire un determinato argomento, l'utente deve avere la possibilità di trovare un risultato pertinente alla propria query. Ed ecco che il classico elenco di pagine web su Google torna ad essere fondamentale, così come resta vitale per le aziende farsi trovare dagli utenti in questa fase, scalando il ranking.

Di conseguenza, è indispensabile da un lato mantenersi al passo con i tempi grazie alle potenzialità dell'AI, ma dall'altro non bisogna mai perdere di vista l'importanza di un approccio SEO tradizionale.