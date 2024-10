Lanciata in tutte le librerie italiane la guida dedicata a Lucca di Feltrinelli

La guida “Lucca” di Mauro Morellini, pubblicata da Feltrinelli e Morellini Editore, arriva nelle librerie di tutta Italia. Un'opera che combina la ricca eredità storica della città con le sue moderne espressioni culturali e si distingue per l'approccio innovativo e narrativo.

L’Ufficio Turismo del Comune di Lucca, sotto il coordinamento dell’assessore Remo Santini, ha attivamente collaborato alla realizzazione della guida, che è arricchita al suo interno da un fumetto inedito, realizzato da Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. L’illustrazione offre un'immersione creativa nelle storie e nei miti del territorio, grazie al contributo di Lucca Comics & Games.

"Oltre al centro storico – si legge sul comunicato stampa ufficiale di lancio, diffuso da Morellini e Feltrinelli nei giorni scorsi - la guida conduce i visitatori alla scoperta della vasta Piana di Lucca, un territorio che custodisce una miriade di tesori, tra siti archeologici, borghi medievali, ville storiche e paesaggi naturalistici mozzafiato".

L’autore, spiega ancora la nota, mira a coniugare "la narrazione storica con le esperienze contemporanee che Lucca offre ai suoi visitatori. Dagli eventi di richiamo internazionale come il Lucca Comics & Games ai festival enogastronomici che celebrano le tradizioni locali, passando per le opportunità di relax e scoperta della natura, questa pubblicazione si rivolge a un pubblico eterogeneo di viaggiatori interessati a esplorare la città in profondità, spaziando dalla storia all'attualità, dal turista attento alla cultura e all'arte, all’appassionato di eventi all’amante della tranquillità e del contatto con la natura".

