Aggiudicati i lavori per il nuovo nido comunale di Altopascio

Sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione del nuovo nido comunale di Altopascio: un ulteriore passo fondamentale verso la realizzazione della struttura che sorgerà in via San Francesco D’Assisi e che accoglierà 42 bambini. I lavori, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, sono stati affidati alla S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie S.r.l., con sede a Prato: l’obiettivo è dare il via al cantiere entro fine anno. Il progetto è finanziato per 1 milione di euro dal PNRR e per 500 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"Abbiamo battuto tutti i record possibili per arrivare a questo risultato in tempi brevi e concreti - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio -. E siamo orgogliosi di annunciare che entro la fine del 2024 inizieranno i lavori per realizzare una struttura molto attesa e voluta dalla cittadinanza, che era uno dei punti salienti del nostro programma elettorale. Offrire nuovi spazi educativi è sempre stata una priorità della nostra amministrazione, con un duplice obiettivo: da un lato, creare ambienti didattici moderni e funzionali per i nostri piccoli cittadini, dall’altro, offrire alle famiglie soluzioni vere e reali per poter gestire la propria quotidianità, tra lavoro e famiglia, con un occhio rivolto soprattutto alle donne e mamme della nostra cittadina. Una volta saputo di aver ottenuto i fondi dal Pnrr ci siamo messi al lavoro, uffici in primis, per non perdere tempo e sfruttare al massimo questa opportunità. Un’opportunità che andrà a segnare un altro tassello nella crescita di Altopascio, sempre più terra accogliente per i giovani, per le famiglie, per i cittadini di domani”.

"Abbiamo creduto fortemente in questo progetto - aggiunge Francesco Mastromei, assessore ai lavori pubblici del Comune di Altopascio -. In pochi mesi siamo riusciti a ottenere i finanziamenti, approvare il progetto esecutivo, fare la gara e aggiudicare i lavori. Il cantiere partirà entro la fine dell'anno e andrà ad aggiungersi agli altri già in corso sul territorio”.

Il nuovo nido comunale sarà situato in via San Francesco D’Assisi, in una zona strategica tra la scuola dell’infanzia e la futura nuova scuola media, in linea d’aria vicino anche alla scuola primaria. Questa posizione permetterà di creare un polo scolastico completo, che accompagnerà i bambini dalla primissima infanzia fino all'età adolescenziale. La realizzazione di questa struttura avrà un impatto significativo sul territorio, riducendo le liste d’attesa e rispondendo alle esigenze della comunità, evitando così che le famiglie debbano cercare soluzioni al di fuori del comune.

