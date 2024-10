Sede del Consorzio Bonifica 3, il presidente CIA Toscana Centro Orlandini: "Costi troppo alti, si faccia chiarezza"

Sandro Orlandini, presidente di CIA Toscana Centro, richiama l'attenzione sulla gestione dell'affitto della sede del Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno, chiedendo trasparenza sulle spese e un uso più responsabile delle risorse pubbliche. “È vero che il Consorzio spende oltre 660 mila euro all'anno per l'affitto della sede a Novoli? Con una cifra simile, sarebbe più opportuno considerare l’acquisto di una sede di proprietà o trovare soluzioni che favoriscano la collettività”, afferma Orlandini.

Il contratto d'affitto, siglato nel 2021, prevedeva inizialmente un canone di 395.000 euro. Oggi il costo è iscritto a bilancio del Consorzio per 522.000 €, ma con la rivalutazione ISTAT il costo attuale schizzerà a oltre 600.000 euro. “Il candidato Paolo Masetti, in una recente intervista su Lady Radio, ha comunicato una cifra ben inferiore, e chiediamo al Consorzio di fornire spiegazioni chiare e trasparenti.”

Problemi di accesso al voto

Oltre alla questione dell’affitto, Orlandini denuncia problematiche legate alle modalità di voto per le elezioni del Consorzio. "Abbiamo riscontrato che a Castelfiorentino il seggio è stato spostato dal Comune al circolo ARCI locale, creando potenziali difficoltà di accesso. Non è forse vero che al circolo ARCI possono accedere solo i soci? Abbiamo richiesto chiarimenti in merito, ma la risposta dell'attuale presidente non ci ha convinti. A pochi giorni dal voto, non abbiamo ancora ricevuto una risposta soddisfacente.”

Un appello alla trasparenza e alla partecipazione

Orlandini, nel comitato della lista "Puntualità Efficienza Passione", sottolinea la necessità di maggiore trasparenza da parte del Consorzio sia nella gestione delle risorse economiche che nell'organizzazione elettorale. “La nostra lista è composta da imprenditori che hanno a cuore la trasparenza e l'efficienza. Ci aspettiamo che il Consorzio sia altrettanto trasparente nei confronti dei cittadini, soprattutto in questo momento elettorale così delicato.”

Il presidente conclude con un appello ai cittadini: "Invitiamo tutti a partecipare al voto e a dare fiducia alla nostra lista, che rappresenta un impegno concreto per la trasparenza e l'efficienza nella gestione delle risorse pubbliche."

Notizie correlate