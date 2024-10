Toscana regina del vino: 91 aziende premiate dal Gambero Rosso

Gambero Rosso premia la Toscana, che si conferma la regione più importante nella "Guida dei Vini d'Italia 2025". Il volume, pubblicato dal noto marchio culinario, vede la Toscana assieme al Piemonte in vetta alla graduatoria nazionale per numero di aziende recensite e per notorietà internazionale delle sue denominazioni. Sono 91 i vini premiati coi "Tre Bicchieri".

"Quello che ne fa una vera star però, insieme alla diversità di suoli e microclimi, è la straordinaria varietà di stili, l’intraprendenza e la voglia di innovare dei suoi produttori. Dalle Alpi Apuane ai rilievi appenninici, dalle coste della Maremma a Bolgheri fino alle colline del Chianti Classico c’è solo l’imbarazzo della scelta" affermano da Gambero Rosso.

La denominazione più rappresentata nei premi è il Chianti Classico, ma si trovano anche l'immancabile Montalcino e l'iconica Bolgheri. Ma da Carmignano all’Alta Valdarno, ormai tutta in biologico, da Montepulciano a San Gimignano, dalla Rufina ai Colli Fiorentini alla Maremma, alle Colline Pisane e Lucchesi, le etichette memorabili non mancano, come un gran numero di vini che puntano sul marchio più che sulla denominazione. In crescita tra i bianchi il Vermentino della Costa.

Ma andiamo a scoprire tutti i vini premiati, in ordine alfabetico, tra parentesi il comune dove ha sede l'azienda.

Arcanum ’20 Tenuta di Arceno (Castelnuovo Berardenga)

(Castelnuovo Berardenga) Bolgheri Rosso Sup. Atis ’21 Guado al Melo (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Bolgheri Rosso Sup. Dedicato a Walter ’20 Poggio al Tesoro (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ’21 Grattamacco (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Bolgheri Rosso Sup. Guado de' Gemoli ’21 Giovanni Chiappini (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Bolgheri Rosso Volpolo ’22 Podere Sapaio (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Bolgheri Sassicaia ’21 Tenuta San Guido (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri ’21 Castello di Bolgheri (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Brunello di Montalcino ’18 Biondi - Santi Tenuta Greppo (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino ’19 Tenuta Fanti (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino ’19 Fattoi (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino ’19 Fuligni (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino ’19 Poggio Antico (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino ’19 Poggio di Sotto (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino ’19 Ridolfi (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino Campo del Drago ’19 Castiglion del Bosco (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino Duelecci Est Ris. ’18 Tenuta di Sesta (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino Giodo ’19 Giodo (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino I Poggiarelli ’19 Cortonesi (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso ’19 Camigliano (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino Tenuta Nuova ’19 Casanova di Neri (Montalcino)

(Montalcino) Brunello di Montalcino V. del Suolo ’19 Argiano (Montalcino)

(Montalcino) Caiarossa ’21 Caiarossa (Riparbella)

(Riparbella) Caperrosso Senti Oh! ’23 Fontuccia (Isola del Giglio)

(Isola del Giglio) Carmignano Grumarello Ris. ’20 Tenuta di Artimino (Carmignano)

(Carmignano) Carmignano Ris. ’21 Tenuta Le Farnete - Cantagallo (Carmignano)

(Carmignano) Carmignano Villa di Capezzana ’20 Tenuta di Capezzana (Carmignano)

(Carmignano) Cepparello ’21 Isole e Olena (Barberino Tavarnelle)

(Barberino Tavarnelle) Chianti Cl. ’22 Castello di Monsanto (Barberino Tavarnelle)

(Barberino Tavarnelle) Chianti Cl. ’22 Castello di Volpaia (Radda in Chianti)

(Radda in Chianti) Chianti Cl. ’22 Le Miccine (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Chianti Cl. ’21 Pomona (Castellina in Chianti)

(Castellina in Chianti) Chianti Cl. ’22 Tenuta di Carleone (Radda in Chianti)

(Radda in Chianti) Chianti Cl. ’21 Val delle Corti (Radda in Chianti)

(Radda in Chianti) Chianti Cl. Ama ’22 Castello di Ama (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Chianti Cl. Borgo ’22 San Felice (Castelnuovo Berardenga)

(Castelnuovo Berardenga) Chianti Cl. Gran Selezione ’21 Tenuta di Lilliano (Castellina in Chianti)

(Castellina in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione Capraia Effe 55 ’20 Rocca di Castagnoli - Tenute Calì (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà ’21 Barone Ricasoli (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari ’19 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari (Greve in Chianti)

(Greve in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione La Corte ’21 Castello di Querceto (Greve in Chianti)

(Greve in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione Lapina ’20 Vallepicciola (Castelnuovo Berardenga)

(Castelnuovo Berardenga) Chianti Cl. Gran Selezione Le Bolle ’21 Castello Vicchiomaggio (Greve in Chianti)

(Greve in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione Poggiarso ’20 Castello di Meleto (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione Sergio Zingarelli ’20 Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli (Castellina in Chianti)

(Castellina in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione V. Istine ’21 Istine (Radda in Chianti)

(Radda in Chianti) Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa ’20 Famiglia Cecchi (Castellina in Chianti)

(Castellina in Chianti) Chianti Cl. Lamole ’22 I Fabbri (Greve in Chianti)

(Greve in Chianti) Chianti Cl. Lareale Ris. ’21 Lamole di Lamole (Greve in Chianti)

(Greve in Chianti) Chianti Cl. Ris. ’21 L'Erta di Radda (Radda in Chianti)

(Radda in Chianti) Chianti Cl. Vign. La Selvanella Ris. ’20 Melini - Vigneti La Selvanella (Radda in Chianti)

(Radda in Chianti) Chianti Classico V. Barbischio Ris. ’21 Maurizio Alongi (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. ’19 Torre a Cona (Rignano sull'Arno)

(Rignano sull'Arno) Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Ris. ’21 Marchesi Frescobaldi (Pelago)

(Pelago) Chianti Rufina Terraelectae Vigna Le Rogaie Ris. ’21 Colognole (Rufina)

(Rufina) Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano ’21 Tenuta di Valgiano (Capannori)

(Capannori) Cortona Syrah Castagnino ’23 Fabrizio Dionisio (Cortona)

(Cortona) Cortona Syrah Serine ’20 Stefano Amerighi (Cortona)

(Cortona) I Sodi di San Niccolò ’20 Castellare di Castellina (Castellina in Chianti)

(Castellina in Chianti) La Regola ’21 Podere La Regola (Riparbella)

(Riparbella) Lupicaia ’19 Castello del Terriccio (Castellina Marittima)

(Castellina Marittima) Maremma Toscana Alicante Oltreconfine ’22 Bruni (Orbetello)

(Orbetello) Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo ’21 Sassotondo (Sovana)

(Sovana) Maremma Toscana Merlot Baffonero ’21 Rocca di Frassinello (Gavorrano)

(Gavorrano) Mello 700 ’21 Tolaini (Castelnuovo Berardenga)

(Castelnuovo Berardenga) Montecucco Rosso Ris. ’21 ColleMassari (Cinigiano)

(Cinigiano) Montevertine ’21 Montevertine (Radda in Chianti)

(Radda in Chianti) Morellino di Scansano V. Bersagliere Ris. ’18 Podere 414 (Magliano in Toscana)

(Magliano in Toscana) Morellino di Scansano V. I Gaggioli Ris. ’22 Roccapesta (Scansano)

(Scansano) Nobile di Montepulciano ’21 Boscarelli (Montepulciano)

(Montepulciano) Nobile di Montepulciano Cervognano Alto ’20 Podere Le Bèrne (Montepulciano)

(Montepulciano) Nobile di Montepulciano I Quadri ’21 Bindella - Tenuta Vallocaia (Montepulciano)

(Montepulciano) Nobile di Montepulciano Le Caggiole ’21 Poliziano (Montepulciano)

(Montepulciano) Nobile di Montepulciano Pagliareto Sel. Bio ’20 Lunadoro (Montepulciano)

(Montepulciano) Nobile di Montepulciano SorAldo ’20 De' Ricci (Montepulciano)

(Montepulciano) Oreno ’22 Tenuta Sette Ponti (Castiglion Fibocchi)

(Castiglion Fibocchi) Orpicchio ’21 Dianella (Vinci)

(Vinci) Paleo Rosso ’21 Le Macchiole (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Pianirossi ’21 Pianirossi (Cinigiano)

(Cinigiano) Poggio alle Gazze ’22 Ornellaia (Castagneto Carducci)

(Castagneto Carducci) Poggio de' Colli ’21 Piaggia (Poggio a Caiano)

(Poggio a Caiano) Riecine di Riecine ’21 Riecine (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Saletta Riccardi ’20 Fattoria Villa Saletta (Palaia)

(Palaia) Sangioveto ’20 Badia a Coltibuono (Gaiole in Chianti)

(Gaiole in Chianti) Solaia ’21 Marchesi Antinori (San Casciano in Val di Pesa)

(San Casciano in Val di Pesa) Tinto di Spagna ’21 Antonio Camillo (Manciano)

(Manciano) Valdarno di Sopra Sangiovese V. Bòggina C Ris. ’21 Fattoria Petrolo (Bucine)

(Bucine) Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena ’20 Il Borro (Loro Ciuffenna)

(Loro Ciuffenna) Vernaccia di San Gimignano L'Albereta Ris. ’21 Il Colombaio di Santa Chiara (San Gimignano)

(San Gimignano) Vernaccia di San Gimignano Ris. ’20 Panizzi (San Gimignano)

(San Gimignano) Vernaccia di San Gimignano Sant'Elena Ris. ’20 Teruzzi (San Gimignano)

Notizie correlate