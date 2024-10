Ispezioni nel Pisano: 68 locali non in regola, 12 chiusure e sanzioni per 73 milioni di euro

Il NAS di Livorno ha condotto un'operazione estiva di controllo sul territorio pisano per garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare. Tra giugno e settembre, sono state effettuate 239 ispezioni, in particolare nel settore della ristorazione. I controlli hanno rilevato 68 non conformità, con 67 persone segnalate e 110 sanzioni amministrative per oltre 73 milioni di euro. Sono stati chiusi 12 esercizi commerciali per gravi carenze igienico-sanitarie, sequestrati oltre 78 kg di alimenti irregolari e numerosi prodotti cosmetici non conformi. Il NAS prevede di intensificare ulteriormente i controlli in futuro.