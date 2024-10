Fa 80 euro di rifornimento, ma si allontana senza pagare: identificato grazie alle telecamere

I carabinieri di Piombino Portovecchio, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato un 30enne milanese, poiché gravemente indiziato di furto aggravato. Secondo la ricostruzione dei militari dopo aver effettuato il rifornimento della propria autovettura per un importo di circa 80 euro presso un distributore del posto, approfittando della confusione determinata dalla contemporanea presenza di molti clienti, si è allontanato senza provvedere al pagamento. Il titolare del distributore, accortasi del mancato pagamento, si è rivolto ai carabinieri che, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza della stazione di rifornimento, hanno individuato l’uomo denunciandolo in stato di libertà per furto aggravato.