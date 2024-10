Bibliofesta 2024: a Empoli letture, musica e molto altro

Venerdì 25 ottobre 2024 la biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli ospiterà Bibliofesta 2024, un evento unico che trasformerà il tradizionale luogo di lettura e studio in uno spazio vivace e festoso, pieno di musica, luci e incontri pensati per

persone di tutte le età, dagli adolescenti agli adulti.

L’evento, diviso in due sezioni, proporrà un programma ricco e variegato che saprà soddisfare sia gli amanti della cultura che gli appassionati di musica e divertimento.

Sezione 1: Letture e Musica nella Sala Maggiore – Accesso da via Cavour

A partire dalle 18.30, la Sala Maggiore della Biblioteca accoglierà gli ospiti per una serata dedicata a lettura e musica in un’atmosfera incantevole. Il programma inizierà con un Silent Reading, un momento di lettura silenziosa aperto a tutti, con due semplicissime regole: lasciare il cellulare spento, e leggere ciò che si vuole. Seguirà un Aperitivo Letterario con buffet. Durante la serata, il pubblico sarà deliziato dalla voce della cantante Maila Fulignati accompagnata al pianoforte da Simone Faraoni, mentre l’attore Andrea Giuntini proporrà letture selezionate per l'occasione. Un appuntamento imperdibile per chi ama coniugare il piacere della lettura e della buona musica.

Sezione 2: Rock e Dj Set nel Chiostro degli Agostiniani – Accesso da Via dei Neri

Per i più giovani e per chi ama il rock, dalle ore 22:00 il Chiostro degli Agostiniani diventerà il palcoscenico di una travolgente Jam Session organizzata dalla Scuola di Musica Lizard, con la partecipazione di gruppi rock giovanili. La serata proseguirà con un entusiasmante DJ Set a cura di David Bianucci, che farà ballare il pubblico fino alle 2 del mattino. Durante questa parte della festa, saranno disponibili birra artigianale e punti ristoro, per offrire ai partecipanti un’esperienza completa e coinvolgente.

Bibliofesta 2024 si presenta come un evento imperdibile, capace di trasformare la Biblioteca Renato Fucini in un luogo di incontro, cultura e intrattenimento. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

L'assessore alla Cultura Matteo Bensi: "La biblioteca Fucini è da sempre un centro di aggregazione, in cui ci si sente parte di qualcosa, di una comunità che studia, che legge, che ascolta, che lavora all'uncinetto, che discute intorno a un libro, che sperimenta processi di inclusione e che fa anche festa. Questa è l'occasione in cui vogliamo festeggiare insieme a tutte le nostre comunità, per ringraziarle e inaugurare una nuova importante stagione di servizi. Una novità la possiamo annunciare fin da adesso: la riapertura del Chiostro degli Agostiniani per chi studia in biblioteca, come area relax o di lettura, a partire dal 28 ottobre".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa