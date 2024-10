Dal team building alle cene a tema, CLK Italia: "L'unione fa la forza e l'azienda"

Nel mondo aziendale, l’unione non solo fa la forza, ma costruisce anche una famiglia. Questo è il caso di CLK Italia, un'azienda che, oltre a puntare sulla produttività e sulla collaborazione tra i suoi membri, ha deciso di creare un ambiente di lavoro che sia tanto professionale quanto conviviale.

CLK Italia, con sede a Castelfiorentino, è una realtà unica in Toscana: offre soluzioni personalizzate per Fisso, Mobile, centralino virtuale, reti wireless e altro, con assistenza anche h24. In poche parole, le telecomunicazioni in unico operatore.

Per l'azienda le attività di team building sono da sempre considerate essenziali per rafforzare la coesione tra i dipendenti, ma ciò che rende unica l’esperienza di CLK Italia è il suo approccio inclusivo e confidenziale. Non si tratta solo di "costruire una squadra", ma di creare legami profondi e duraturi attraverso una serie di iniziative che spaziano da workshop creativi a cene a tema, eventi che permettono ai dipendenti di ritrovarsi e divertirsi anche fuori dall’ambiente lavorativo.

A maggio, CLK Italia ha organizzato il suo primo team building presso il Teatro C’art di Castelfiorentino, coinvolgendo i dipendenti in un’esperienza unica di clowning. Guidati da André Casaca, attore, regista e clown dal 1986, e da Emanuele D'Arrigo, Executive Advisor e Professional Business, i dipendenti hanno avuto la possibilità di uscire dalla loro comfort zone attraverso giochi interattivi, improvvisazioni teatrali e sketch comici.

Ogni sketch, ogni performance, è stata un’opportunità per esprimere creatività e originalità, rompendo le tensioni e rafforzando lo spirito di gruppo. Il teatro si è trasformato in un laboratorio di relazioni umane, dove ognuno ha potuto sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Ma non è tutto: l’atmosfera conviviale non si limita solo alle attività di team building, lo scorso anno, l'azienda ha organizzato un divertente BBQ Garden Party, durante il quale i dipendenti si sono riuniti per una giornata all'insegna del buon cibo e delle risate. Quest'anno, invece, è stato il turno del Mexican Party, un evento vivace e colorato che ha portato i dipendenti a immergersi nei sapori e nella cultura messicana. Con sombreri, tacos e mariachi, la serata è stata un grande successo, confermando ancora una volta quanto sia importante, per CLK Italia, creare un ambiente di lavoro che sia anche un luogo di amicizia e condivisione. La filosofia di CLK Italia è chiara: un'azienda di successo è un'azienda che coltiva i rapporti umani. Attraverso il team building, il clowning e le cene a tema, l’azienda è riuscita a creare un ambiente in cui i dipendenti si sentono non solo colleghi, ma membri di una grande famiglia.

Queste iniziative non solo rafforzano lo spirito di squadra, ma dimostrano che un ambiente di lavoro sereno e collaborativo può essere il segreto per una produttività a lungo termine. Il successo di CLK Italia è, infatti, la prova che l'unione non solo fa la forza, ma l’Azienda.

CLK Italia si trova a Castelfiorentino, in via Marie Curie 3. Per informazioni visita il sito web www.clk-italia.it