Rotary Club Castelfranco di Sotto sostiene l'Emporio Solidale: raccolta fondi per una cella frigo

Venerdì 4 ottobre nella splendida location del Pepenero di San Miniato (Pi) si è svolta una bellissima e partecipata conviviale con un Service a favore dell’Emporio solidale di Castelfranco di Sotto (PI). L'Emporio Solidale è un luogo di ascolto e solidarietà, dove persone e famiglie in condizione di fragilità e vulnerabilità socio-economica possono trovare beni di prima necessità (generi alimentari, prodotti d’igiene personale e igiene della casa), facendo la spesa a condizioni agevolate ma in modo del tutto autonomo, trovandosi infatti all’interno di un luogo simile ad un normale negozio. La finalità del progetto quindi è quella di sostenere il diritto al cibo di queste persone garantendo loro per quanto possibile l’accesso ai suddetti beni primari. Alle persone ammesse all’Emporio viene assegnata una tessera con un punteggio mensile ed i punti caricati sulla tessera possono essere utilizzati nell’arco di un mese per fare gratuitamente la spesa. Questo nuovo servizio sostituisce quello della consegna dei pacchi alimentari, che veniva svolto dalla Caritas di Castelfranco di Sotto.

La nascita dell’Emporio Solidale (nato all’inizio del 2024) è frutto di un accordo siglato dalla Venerabile Confraternita Misericordia Castelfranco di Sotto e la Caritas Parrocchiale di Castelfranco di Sotto; i volontari si occupano sia della gestione che del rifornimento dei prodotti, recuperati grazie al banco alimentare e da accordi diretti con i supermercati. Si è presentata tuttavia la necessità di conservare nel tempo i cibi, in particolare frutta e verdura; per garantire che le famiglie bisognose possano continuare a beneficiare di prodotti freschi e commestibili, è stata lanciata nei mesi scorsi un'iniziativa di crowdfunding finalizzata all'acquisto di una cella frigo necessaria alla conservazione dei cibi.

Il Rotary Castelfranco di Sotto ha quindi organizzato questa conviviale con due principali obiettivi: il primo per far conoscere ai presenti la realtà dell’Emporio e della Caritas promuovendone anche l’iniziativa ed il secondo per raccogliere fondi da destinare come contributo all’acquisto della cella frigo.

Il Presidente del Club Fabio Botrini ha introdotto la serata e presentato gli ospiti della Misericordia e dell’Emporio: tra di essi Mirco Bini (Direttore Misericordia Castelfranco di Sotto ed Direttore Emporio solidale), Paolo Bini (Governatore Misericordia Castelfranco di Sotto), Valentina Andreozzi (Caritas Castelfranco di Sotto e Responsabile frutta e verdura Emporio), Maria Paoli (Caritas Castelfranco di Sotto e Referente Centro Ascolto Emporio), Suor Angela (Caritas Castelfranco di Sotto), quest’ultime due intervenute prima della conviviale per presentare il progetto e l’importante funzione che Caritas ed Emporio svolgono sul territorio. Di notevole interesse anche l’intervento inziale del Socio Matia Luciani (Provveditore della Misericordia).

La partecipazione alla serata del mondo istituzionale e dell’associazionismo locale ha impreziosito l’evento: tra i presenti la Vicesindaca del Comune di Castelfranco di Sotto Ghiribelli Monica, la Consigliera comunale Silvia Valori e la regionale Elena Meini, la Croce Rossa di Ponte a Egola con il Presidente Paolo Micheli, il Vicepresidente Gabrio Corrieri e la referente dei giovani Benedetta Amorini. Presente anche la famiglia Calvetti a rappresentare l’Associazione Territorio in comune di Ponte a Egola con la quale il Club collabora per la realizzazione di diversi eventi nel Comprensorio.

Grazie alla sensibilità e alla generosità di tutti i presenti e con il contributo del Club sono stati raccolti 600 euro. Il Club è fiero di aver realizzato questo Service e di aver operato per il bene della comunità locale, e come sottolineato dal Presidente Fabio altre attività saranno svolte in futuro sul territorio perché c’è un forte desiderio da parte del Direttivo di rafforzare la presenza del Club sia a Castelfranco di Sotto che in tutto il Comprensorio.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore

Notizie correlate