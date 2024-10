Schierano falso ingegnere, escluso Ordine di Foggia dai campionati di professione Grosseto 2024

L'Ordine degli Ingegneri di Foggia è stato sanzionato con l'esclusione per tre anni dalle competizioni sportive del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) per aver schierato un falso ingegnere durante un campionato di calcio riservato alle categorie professionali. Il giocatore, non iscritto all'albo degli ingegneri, è stato inserito in squadra con generalità false.

Il consiglio nazionale ha adottato la sanzione, aggravata dall'esclusione di tutti i componenti dell'elenco atleti presentato dall'Ordine di Foggia per la partecipazione ai campionati di Grosseto 2024 e da tutte le manifestazioni sportive per i prossimi 5 anni.

Il presidente dell'Ordine, Stefano Torraco, ha dichiarato che il caso è stato inviato al consiglio di disciplina per ulteriori provvedimenti.

