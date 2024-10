Iniziano i grandi eventi da Alino Mancini: Sacramore Firenze presenta la nuova collezione di gioielli

Sarà una stagione di grandi eventi, di appuntamenti che brillano. Il posto ideale è a Empoli, o meglio, in un'istituzione di Empoli. Basta andare da Alino Mancini in via Segantini per un primo evento di qualità.

La data da segnare sul calendario è sabato 12 ottobre dalle 16.30 alle 20. Da Alino Mancini si terrà un grande evento di presentazione della nuova collezione dei gioielli Sacramore Firenze.

Chiunque acquisterà un gioiello Sacramore Firenze potrà partecipare a una lotteria dove sarà possibile vincere una collana.

Ma attenzione alle sorprese. In negozio ci sarà anche l’artista Alessio Tubbini che personalizzerà in diretta i vostri gioielli Sacramore.

E siccome Alino Mancini da una vita coccola la sua clientela, ecco anche una postazione per la musica live e una dolce merenda per chi parteciperà.

Non è assolutamente finita qua, nelle prossime settimane saranno tanti gli eventi targati Alino Mancini, non perdeteveli! L'agenda di novembre e dicembre è ricca di opportunità!

Gioielleria Orologeria Alino Mancini:

un’emozione che non finisce mai...

Via Segantini 1-3 - Empoli

alinomacini.com