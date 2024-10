Antisemitismo: Alessandra Veronese, docente UniPi, nel gruppo di lavoro del Governo

La professoressa Alessandra Veronese è stata nominata, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2024, tra i membri del Gruppo tecnico di lavoro per l’aggiornamento della strategia nazionale di lotta all’antisemitismo.

Docente di Storia Medievale presso l’Università di Pisa e Direttrice del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici "M. Luzzati" dello stesso Ateneo, la professoressa Veronese parteciperà ai lavori in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Compito del Gruppo tecnico di lavoro è quello di coadiuvare il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Generale Pasquale Angelosanto, e di elaborare una relazione contenente indicazioni per la promozione e il rafforzamento della lotta all’antisemitismo in Italia.

Fonte: Ufficio stampa

