Maltempo Toscana, in Garfagnana oltre 160 mm di pioggia. Fiumi in aumento, alcuni alberi caduti

In Garfagnana, sono stati registrati oltre 160 mm di pioggia, mentre a Comano, in Lunigiana, sono caduti 147 mm. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha avvertito che le precipitazioni continueranno con rovesci e temporali nel centro-nord della Toscana. I livelli dei fiumi Magra e Cecina stanno aumentando, raggiungendo la prima soglia di riferimento. A Seravezza, in Alta Versilia, si segnalano alberi caduti, con la Protezione civile che ha monitorato la situazione e rimosso gli ostacoli per garantire la percorribilità delle strade. Il sindaco di Seravezza ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari.

