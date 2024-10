Ponte a Greve, auto con finestrini infranti: 30enne in manette

La scorsa notte, con l’accusa di tentato furto aggravato su auto, la Polizia di Stato ha arrestato a Firenze un cittadino marocchino di 30 anni.

Le volanti di via Zara lo hanno fermato nei pressi del parcheggio accanto al centro commerciale di Ponte a Greve dove, intorno alla mezzanotte, sarebbero stati spaccati i finestrini di quattro autovetture.

A segnalare la vicenda al 112 Nue è stata la proprietaria di una di queste macchine che quando ieri sera è andata a riprendere con un amico il proprio mezzo avrebbe sorpreso l’indagato alle prese con l’utilitaria parcheggiata a fianco della sua.

Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe notato uno dei vetri posteriori infranti e, all’interno dell’abitacolo, un malintenzionato con in mano una torcia accesa.

Come è sempre bene fare in questi casi (ricorda la polizia), trovandosi di fronte ad una situazione potenzialmente rischiosa, i due giovani si sarebbero allontanati di qualche metro per dare immediatamente l’allarme alle forze di polizia.

Gli agenti hanno poi accertato che le vetture colpite sarebbero state almeno quattro, tutte con un finestrino mandato in frantumi; mentre, contemporaneamente, un’altra pattuglia ha rintracciato in zona il presunto autore del gesto che nel frattempo aveva provato ad abbandonare il cosiddetto luogo del delitto. Al momento, dalle auto danneggiate sembrerebbe non mancare niente all’appello.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, questa mattina l’arrestato, già noto alle forze di polizia, dovrà comparire davanti al giudice per la convalida della misura precautelare.

Notizie correlate